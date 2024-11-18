Çamur at izi kalsın

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AMA Covid-19 olarak bilinen pandemi belası yetmiyormuş gibi göreve geldikten kısa bir süre sonra 24 Şubat 2022’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in komşu ülke Ukrayna’ya savaş açması, Almanya’da SPD’li Olaf Scholz başbakanlığında oluşturulan koalisyon hükümetinin de işini zorlaştırdı.Başta savaş nedeniyle yaşanmaya başlayan enerji krizine rağmen, Almanya’da faaliyetteki son 3 nükleer santralın kapatılması, Ukrayna’ya silah verilmesi, yeni yapılacak bina ve konutlara en az yüde 65 yenilebilir enerji tüketecek ısı sitemi monte edilmesini içeren Kalorifer Yasası, emekli aylıklarının artırılması ve Yurttaş Parası tartışmaları ortaklar arasında huzursuzluklara yol açtı.Zaman zaman ciddi sancılar yaşandı.Ama tüm görüş ayrılıklarına rağmen bir orta yol bulundu ve ‘üçlü ortaklık’ sürdürüldü.

MEKTUP BASINA SIZDIRILDI

Bu yıl ekim ayının ortasından sonra Yeşiller’li Federal Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Robert Habeck, yeni yatırım yapacaklara devlet desteği verilmesi için ‘Almanya Fonu’ adı altında milyarlarca Euro’luk bir fon oluşturulmasını önerdi.

Habeck’in bu önerisi aynı zamanda Federal Maliye Bakanı olan ve taze borç alınmasına karşı çıkarak ‘borç freni’nde ısrar eden FDP lideri Christian Lindner’i küplere bindirdi.

“Olmaz” dedi.

Ve 1 Kasım’da ekonomik alanda köklü bir değişim içeren ‘Temel Ekonomi Belgesi’ adı altında 18 sayfadan oluşan bir ‘öneri paketi’ hazırlayıp Şansölye Olaf Scholz ile Bakan Habeck’e gönderdi.

Kısa bir süre sonra Lindner’in gönderdiği mektup basına sızdırıldı.

Tabii bu duruma Lindner çok bozuldu.

Mektubu Robert Habeck’in sızdırdığını düşündüğünü de gizlemedi.

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Başbakan Scholz hem ortakları yatıştırmak hem de 2025 bütçesine kesin şeklini vermek için 4-5-6 Kasım’da Lindner ve Habeck ile üç kez bir araya gelerek uzlaşmanın yollarını aradı.

6 Kasım akşamı SPD, Yeşiller ve FDP’nin üst yöneticilerinden oluşan ‘Koalisyon Komisyonu’, Başbakanlık’ta bir araya geldi.

Şansölye Scholz, paradan sorumlu Federal Maliye Bakanı Lindner’den ‘borç freni’ ısrarından vazgeçmesini istedi.

Lindner “Kesinlikle olmaz” deyince ipler koptu.

Şansölye Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e telefon ederek “Güvenimi kaybeti” dediği Lindner’i görevden almasını istedi.

Telefon görüşmesinden sonra da Bakan Lindner’e görevden aldığını söyledi.

Bunun üzerine Christian Lindner toplatıyı terk ederek Başbakanlık’tan ayrıldı.

Lindner’in ardından FDP’li Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann ile Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger görevi bırakacaklarını söyleyip başbakanlığı terk ettiler. ilan ettiler.

FDP’li Federal Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise partiden istifa ederek görevde kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

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Evet...

Almanya’da ‘üçlü koalisyon’ FDP’nin ‘kovulmasıyla’ çöktü.

SPD ile Yeşiller devam kararı aldı.

Birkaç gün sonra da Lindner’in yerine Federal Maliye Bakanı olarak göreve getirilen SPD’li Jörg Kukies’in Şansölye Scholz’un kendisine Koalisyon Komisyonu görüşmesinden bir gün önce böyle bir görevi üstlenmek isteyip istemediğini sorduğunu söyleyince, tabii suçlamalar da yağdı.

Başta Christian Lindner olmak üzere FDP’liler Başbakan Scholz’u FDP’yi ortaklıktan atarak ‘üçlü koalisyonu dağıtma’ planlarını önceden yamakla suçladılar.

Ama aradan çok geçmeden Almanya’da yayımlanan günlük gazetelerden ‘Süddeutsche Zeitung’ ve ‘Die Zeit’, Christian Lindner ile FDP’nin ağır toplarının hükümeti terk etme planlarını önceden yaptığını ortaya çıkardı.

Gazetelerin haberinde, Lindner ve FDP’nin önde gelen isimlerinin 29 Eylül’de Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde FDP güdümlü Friedrich Naumann Vakfı’nın bulunduğu ‘Truman Villası’nda bir araya gelerek, hükümeti terk etme kararı aldıklarına yer verildi.

Katılımcılar arasında FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in, Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr’ün, Yardımcısı Johannes Vogel’in ve partinin Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai’nin de bulunduğuna da.

Evet...

Başkalarına çamur atmak daha kolay.

Görülüyor ki, görevden ‘kovulan’ Christian Lindner, Şansölye Scholz’a çamur atarak, “Çamur at izi kalsın” stratejisini yeğlemiştir.