Camiye saldırıp 20 kişiyi öldüreceğini yazdı, serbest kaldı

HILDESHEIM Eyalet Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanan 22 yaşındaki aşırı sağcı Felix F. için savcı, intikam amacıyla Müslümanlara saldırma, devletin güvenliğini tehlikeye sokma ve terör saldırısı planlamakla suçladığı sanığa 3 yıl hapis cezası talep etti. Hâkim ise sanığın yapacağını yazdığı suçu yapacak durumda olmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi. Hâkim, sanığın aşırı sağcı olduğunu belirttiği kararında Felix F.’nin bakıcı kontrolünde bir adreste kalmasına hükmetti.

BİRİ İHBAR ETTİ

Felix F., geçen yıl mayıs ayında internet kafede arkadaşına yapacağı saldırıyla ilgili mesaj attı. Bir kişi de bu mesajı polise bildirerek, şüphelinin saldırı planladığı ihbarında bulundu. Felix F.’nin evini basan polis, burada aşırı sağcı materyaller ve çok sayıda bıçak buldu. Ayrıca dizüstü bilgisayarında Adolf Hitler’in ‘Kavgam’ adlı kitabının indirildiği tespit edildi. Yargılama sırasında yazışmalarını kabul eden sanık, kendisini, “İnternette mesajlaşırken insan başka ortamlarda konuşamadıklarını yazıyor. Ben yazdığım planları hiçbir zaman yapmayacaktım” sözleriyle kendisini savundu. Bilirkişi de sanığın psikolojik sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor hazırlamıştı.