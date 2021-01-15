Camiye saldırıp 20 kişiyi öldüreceğini yazdı, serbest kaldı
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içinde kalan Hildesheim’da yargılanan aşırı sağcı bir kişi beraat etti. İnternette mesajlaştığı arkadaşına, camilere yönelik saldırı planladığını ve bu saldırılarla en az 20 kişiyi öldürmeyi amaçladığını yazan aşırı sağcı sanık, bu suçu gerçekte işlemeyeceği gerekçesiyle mahkemeden ceza almadan elini kollunu sallayarak çıktı.
HILDESHEIM Eyalet Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanan 22 yaşındaki aşırı sağcı Felix F. için savcı, intikam amacıyla Müslümanlara saldırma, devletin güvenliğini tehlikeye sokma ve terör saldırısı planlamakla suçladığı sanığa 3 yıl hapis cezası talep etti. Hâkim ise sanığın yapacağını yazdığı suçu yapacak durumda olmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi. Hâkim, sanığın aşırı sağcı olduğunu belirttiği kararında Felix F.’nin bakıcı kontrolünde bir adreste kalmasına hükmetti.
BİRİ İHBAR ETTİ
Felix F., geçen yıl mayıs ayında internet kafede arkadaşına yapacağı saldırıyla ilgili mesaj attı. Bir kişi de bu mesajı polise bildirerek, şüphelinin saldırı planladığı ihbarında bulundu. Felix F.’nin evini basan polis, burada aşırı sağcı materyaller ve çok sayıda bıçak buldu. Ayrıca dizüstü bilgisayarında Adolf Hitler’in ‘Kavgam’ adlı kitabının indirildiği tespit edildi. Yargılama sırasında yazışmalarını kabul eden sanık, kendisini, “İnternette mesajlaşırken insan başka ortamlarda konuşamadıklarını yazıyor. Ben yazdığım planları hiçbir zaman yapmayacaktım” sözleriyle kendisini savundu. Bilirkişi de sanığın psikolojik sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor hazırlamıştı.
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