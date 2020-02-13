‘Camiye saldırılar, Almanya’ya zarar verir’

“CAMİLERE yönelik saldırılar, Almanya’da tüm topluma yapılan saldırılardır. Bu tür girişimler toplumun tamamının huzurunu bozar. Biz yönümüzü Almanya’ya dönmüş, burada yaşayan insanlarız. Cami dernekleri de Almanya’ya aittir. Kolluk görevlileri bizim ve camilerin de güvenliğini sağlamalı. Onlardan suçluları ve failleri yakalayıp adalet önüne çıkarmalarını bekliyoruz. Toplumun huzurunu bozan suçlular aramızda gezmesin. Alman devleti bu konuda zafiyet göstermemeli. İçişleri Bakanı, ‘Bu tür saldırılara karşı daha güçlü olmalıyız’ demişti. Biz de kolluk görevlilerinin daha güçlü olmasını istiyoruz. Failler yakalanmazsa bu tür saldırılar devam eder. Sonucunda da oluşacak korku toplumda huzursuzluk yaratır. Camilerde veya başka inanç kurumlarında yapılan ibadetler kul ile Allah arasındadır. İbadetin huzur içinde yapılmasını sağlayacak ortamlar oluşturulmalı. Korku olmadan, huzurla ibadet yapılmalı. Huzur olmazsa, toplumların dokunulmazlığı ortadan kalkar.”

‘BARIŞI TEHLİKEYE SOKAR’

“Saldırılar çok yönlü olabilir. Arkasında kim olursa osun, bu tür girişimler rahatsız edici. Camilere yapılan saldırılarda Almanya zarar görür. Uluslararası alanda ülkeye sıkıntı yaratır. Bu saldırılar toplumun bir bölümünü huzursuz ederse, toplumun mutlaka diğer parçaları da huzursuz olur. Toplumsal barışı tehlikeye sokar. Toplumun barış diline ihtiyacı var. Türkiye ile Almanya arasında siyasi sıkıntılar olunca bu tür huzursuzluklar yaşanıyor. Siyasetçiler ve medya özelikle kullandıkları dile dikkat etmeli. Kapsayıcı ve koruyucu bir dil kullanılmalı.”