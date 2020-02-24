‘Camileri daha sıkı koruyacağız’

HANAU’daki ırkçı saldırının Almanya’nın iç politikasında bir dönüm noktası olduğunun da altını çizen Kerber, cuma günleri cami önlerinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyledi. Olayın aydınlatılması için saldırgana ait tüm bağlantıların, internet üzerinden kurduğu ilişkilerin, silahı nasıl temin ettiğinin, YouTube paylaşımlarının ve olası diğer bağlantılarının titizlikle araştırıldığını ifade eden Kerber, “Ümit ediyorum ki, en kısa sürede saldırıyla ilgili genel bir tablo ortaya çıkacaktır“ dedi.

Hanau saldırısıyla insanların endişelerini ciddiye aldıklarını ve aynı kaygıları paslaştıklarını söyleyen Kerber, 8 aydır Almanya’da aşırı sağ terörün kol gezdiğini belirtti ve “Ancak aşırı sağcı teröre teslim olmayacağız” mesajını verdi.