Camilerde aşı kampanyası

DİTİB Merkez Camisi oldukça sakin geçen aşı kampanyasına ev sahipliği yaparken, aşıya gelenlerin büyük çoğunluğunun tek dozluk Johnson&Johnson aşısını tercih etmesi dikkati çekti. Cuma günü saat 14-16.30 arası gerçekleşen aşı gününe cemaat dışından geldiği belirtilen 12 kişiden biri olan 32 yaşındaki Benjamin Kaiser, “Münih aşı merkezi kent dışında oldukça uzak bir yerde. Ev doktorlarında da hangi aşı olunacağının tercih hakkını kullanmak pek mümkün değil. İnternetten burada aşı yapılacağını öğrendim. Hem randevu almaya gerek yok, hem de aşıyı seçme olanağı var. Ben tek doz olduğu için Johnson&Johnson aşısını tercih ettim. Böylesi bir imkân sağlandığı için memnunum” dedi. ‘TEK DOZ OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİM’

Aynı şekilde 47 yaşındaki Mahmut Coşkun da tek doz olduğu için Johnson & Johnson’u tercih ettiğini belirtirken, “İki hafta sonra Türkiye’ye tatile gidiyorum. Aielede tek aşı olmayan ben kalmıştım. İsabet oldu, testti, karantinaydı, o kadar çok zahmetli işlerden kurtulduk. En önemlisi koronoya karşı korunma kazandık” diye konuştu.

GELECEK KAMPANYALAR

Camilerdeki aşı kampanyasının gelecek günlerde de devam edeceği duyuruldu. 30 Temmuz, saat 14-16.30 arası aşı yapılacak camiler: Münih DİTİB Hacı Bayram Camisi, Planegger Str. 18A, Münih Miraç Camii, Heidemannstr. 3B, Münih DIKZ Camii, Albert-Schweitzer-Str. 64, Münih MFI Camii, Hotterstr. 16 İkinci doz aşılar için aynı adreslerde Eylül ayı içerisinde yeni bir kampanya yapılacağı bildirildi.