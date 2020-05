Camilerde 9 Mayıs hazırlığı

KRM tarafından yapılan açıklamada, camilerde 9 Mayıs’tan itibaren ilk aşamada sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarının cemaat ile kılınabileceği aktarılırken, mukabelelerin, camilerde günlük olarak saat 12.30’da okunacağı belirtildi. Cuma ve teravih namazlarının ikinci bir karara kadar kılınamayacağı ifade edildi. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen de teşkilatın eyalet birlikleri başkanlarına ‘Koronavirüs tedbirleri’ konulu bir yazı gönderdi. Yazıda, camilerin açılmasıyla ilgili 30 Mayıs tarihinin beklenmesi gerektiği ve normalleşme çalışmalarının da o tarihten sonra değerlendirileceği belirtildi. Gelinen noktada eyaletlerin ve belediyelerin camilerde toplu ibadete başlanabileceğine dair yazılar gönderdiğini belirten Türkmen, şunları söyledi: ‘SADECE SABAH, ÖĞLE VE İKİNDİ’

“Virüs tehlikesi henüz tam olarak geçmedi. Tedbirler kapsamında bugüne kadar yürüttüğümüz ve her kesimden takdir alan başarılı çalışmaların ve emeklerimizin boşa gitmemesi için dini cemaatler olarak yeni kararlar almak durumunda kaldık. Buna göre camilerimizi cemaatle ibadete kademeli olarak 9 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, farklı bir gelişme ve olumsuz bir durum olmaması durumunda sabah, öğle ve ikindi namazları ile mukabele takibi şeklinde açmaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu süreçte gerek derneklerimizin gerekse cemaatimizin fiziken ve ruhen bir iki gün içinde göndereceğimiz konsepte kendilerini hazırlamaları elzemdir. Aksi takdirde derneklerimiz ve din görevlilerimiz zor duruma düşebilir, istenmeyen tartışmalara sürüklenebilir.” ‘TEDBİRLERİ ASLA UNUTMAYALIM’

“Camilerin toplu ibadete açılmasının heyecanı ve mutluluğu, bizlere insan hayatının kıymetini ve alınması gereken tedbirleri asla unutturmamalı. Tam aksine hem Rabbimize şükretmeyi hem de bir daha bu karardan geri dönüş olmaması için gönderilecek kurallara azami ölçüde hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Teşkilatımız mensuplarının bugüne kadar gösterdikleri anlayış ve temenniyi bundan sonra da göstereceğine olan inancım sonsuzdur. Bu vesile ile içinde bulunduğumuz Ramazan ayının bir kez daha sizlere ve ailelerinize hayırlar getirmesini, ruhunuza gıda bedeninize şifa olmasını yüce Mevla’dan niyaz ederim.”

Almanya’daki Müslümanların büyük çoğunluğunu temsil eden KRM’ye bağlı bulunmayan camilerin ise eyaletlerde alınan farklı tarihlere bağlı olarak yeniden ibadete açılabileceği kaydedildi. İŞTE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

KRM, camilerin 9 Mayıs’ta açılabilmesi için alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: Hazırlık aşamasında cami binası ana girişi, namaz alanı girişleri, abdesthane lavaboları, caminin detaylı şekilde temizlenmesi sağlanacak. Merdiven korkulukları, kapı kolları, ayakkabı dolabı açma kapama mandalları, kürsü, mikrofonlar, bağış kumbaraları, giriş kısımlarındaki kayıt masaları, oturarak namaz kılanların kullandıkları iskemleler dezenfekte edilecek, namaz kılma alanları öngörülen ölçülere göre işaretlenecek, ayakkabı çekecekleri, tespihler ve Kur’an-ı Kerim’ler kaldırılacak. Abdesthaneler, tuvaletler ve lokal odaları kapatılacak. Her gün cami açılmadan önce yeterli sayıda maske ve tek kullanımlık seccadenin bulunduğu kontrol edilecek. Camiye girenler maske takacak ve abdestini evde alıp gelecek. İmam her namaz öncesinde hijyen kurallarını hatırlatacak. (mesafe kuralı, dirsek içine öksürmek, hastalık belirtisi gösterenlerin camiye gelmemesi, sesli şekilde ilahi, tekbir ve salavattan sakınmak veya bunları sessizce yapmak) Camiye gelenlerin kayıtları tutulacak ve arşiclenecek (soyisim, isim, telefon numarası). Her namaz sonrası cami boşaltılacak ve havalandırılacak.