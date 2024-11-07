Camiler yarışında birincilik Garbsen Kocatepe Camii’nin oldu

HANNOVER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 11:40
Hannover yakınlarında bulunan Garbsen kasabasında çalışmalarını sürdüren DİTİB’e bağlı Kocatepe Camii, Almanya genelinde yapılan “Camiler Hikâyelerini Anlatıyor” yarışmasında birinci oldu.
HANNOVER yakınlarında bulunan ve yaklaşık 5 bin Türkiye kökenlinin yaşadığı Garbsen’deki Kocatepe Camii, DİTİB’in kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle düzenlenen ‘Camiler Hikâyelerini Anlatıyor’ yarışmasında, Gençlik Kolları’ndan İlknur Puştu’nun sunumuyla başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, DİTİB’e bağlı 960 cami arasında birinciliği elde etti.
UMRE GEZİSİ HEDİYE EDİLDİGarbsen
Kocatepe Camii Başkanı Zafer Yıldız, “Camiler Hikâyelerini Anlatıyor’ başlığıyla DİTİB kuruluşunun 40. yılı nedeniyle camiler arasında bir yarışma düzenledi. Bizim gençlik kollarımızın üyesi olan İlknur Puştu’nun sunumuyla katıldık. Kuruluşumuzdan günümüze kadar zamanı arşivimizde bulunan fotoğraf ve videolardan hazırlanan görseli sinevizyon gösterisi olarak juri heyetine sunuldu ve çok beğenildi. Bu hepimizin gururu oldu. Düzenli ve disiplinli çalışmanın semeresini almış olduk. Sunumu gerçekleşen ve birinci olan İlknur Puştu’ya ödül olarak Umre gezisi hediye edildi” dedi.
ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI
Yarışma programına önemli şahsiyetlerin katıldığına dikkat çeken başkan Yıldız “Din görevlisi Furkan Yücel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1500 kişinin katıldığı yarışma programında Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu, KRW Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Medyadan Sorumlu Bakanı ve Başbakanlık Direktörü Nathanael Liminski, KRW Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı SPD eyalet milletvekili Rainer Schmeltzer de birer konuşma yaptılar.