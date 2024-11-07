Camiler yarışında birincilik Garbsen Kocatepe Camii’nin oldu

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HANNOVER yakınlarında bulunan ve yaklaşık 5 bin Türkiye kökenlinin yaşadığı Garbsen’deki Kocatepe Camii, DİTİB’in kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle düzenlenen ‘Camiler Hikâyelerini Anlatıyor’ yarışmasında, Gençlik Kolları’ndan İlknur Puştu’nun sunumuyla başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, DİTİB’e bağlı 960 cami arasında birinciliği elde etti.