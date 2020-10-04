Camiler komşularını ağırladı

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yılki etkinliğin temasını ‘Zor Zamanlarda İman’ olarak belirledi. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen’in ev sahipliği yaptığı Köln Merkez Camisi’ndeki etkinliğe, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, CDU Federal Meclis milletvekili Gisela Manderla, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek ve Genel Sekreter Abdurrahman Atasoy da katıldı. Aksoy yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Bugün birbirimizle karşılaşmak için, birbirimizden bir şeyler öğrenmek için, birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için ve birlikte bir topluluk olabilmek için buluştuk. Geçen yıllara göre bu yıl daha başka bir ortamda bir araya geldik. Buraya ibadet için de olsa, ziyaret için de olsa geldiğimizde maske takıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz ve isimlerimizi listelere yazıyoruz. Olağanüstü zamanlar içerisindeyiz. Ancak hiçbir şey bizim bugün birlikte olabilmemize mani olamadı ve yine Müslümanlar, Gayrimüslümler, değişik yaş ve uyruktaki insanlar yine bir aradalar.” ‘DİNLER UMUT VESİLESİ OLUYOR’

Belediye Başkanı Reker ise şöyle konuştu: “İkinci kez belediye başkanı olarak Merkez Camisi’ne geliyorum. Bunu önemsediğimi ve herkesin belediye başkanı olduğumu gösteriyorum. Korona sürecine rağmen buraya gelebildiğimiz için teşekkür ediyorum. Yine burada alınan önlemler için de teşekkürler. Din özgürlüğünün de bu süreçte kısıtlandığını ve alışık olduğumuz ibadetleri de etkilediğini gördük. Kur’an’da böyle zor durumlarda nasıl davranılacağını, zorunlu durumlarda uygulamanın nasıl olduğunun bilgisini aldım. Sizler de dini yaşantınızı belli ölçülerde kısıtlamış oldunuz. Dinler, bu zor dönemlerde insanlara umut vesilesi oluyor. 180 farklı kültür ve 140 farklı dine mensup insan Köln’de yaşıyor. Farklı inançlardan da insanların burada olmasından dolayı mutluyum.”

Gün boyu devam eden etkinlikte ziyaretçileri İslam dini hakkında bilgiler verildi. Camide, Köln’lü fotoğraf sanatçısı Philipp Robien’in ‘Işık Alanı Şekillendirir – Mimari Fotoğraflar’ adlı fotoğraf sergisi ile DİTİB Akademi tarafından açılan yayın ve projeler standı da ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ziyaretçilere, Almanca yazılmış ayet ve hadislerden oluşan pusulalar dağıtıldı.

