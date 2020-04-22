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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 22.04.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

‘Camiler de destek paketinin içinde olsun’

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‘Camiler de destek paketinin içinde olsun’
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Korona krizinin ekonomiye verdiği zarar her geçen gün daha fazla hissedilmeye devam ederken, eyaletler ve federal hükümet ardı ardına yardım paketleri açıklıyor.

NEREDEYSE her alanda açıklanan destek paketleri kapsamında Bavyera’nın ilk ve tek yabancı kökenli milletvekili Arif Taşdelen, camilerin de destek paketlerine dahil edilmesi yönünde öneride bulundu. Taşdelen, Bavyera Eyalet Başbakanı Marcus Söder’e gönderdiği mektupla cami ve derneklerede destek olunması talebinde bulundu.
Taşdelen, mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Korona krizinden hepimizin etkilendiği gibi camilerimiz ve derneklerimiz de maddi ve manevi etkilenirler. Camilerimiz cemaate kapalı oldukları için eskisi gibi vatandaşlarımız bağış yapamıyor. Bu yüzden Bavyera’da birçok cami ve dernek maalesef maddi sıkıntılar çekmeye başladı. Dini ihtiyaçların yanı sıra sosyal aktivitelere de ağırlık veren cami ve derneklerimizin bu krizi atlatabilmeleri için ekonomik destek kapsamına alınmaları gerekmektedir.”

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