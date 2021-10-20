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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Camiden ezan okunması din özgürlüğü’

#Almanya#FDP Lideri Christian Lindner#‘Camiden Ezan Okunması Din Özgürlüğü’
‘Camiden ezan okunması din özgürlüğü’

FDP Lideri Christian Lindner, Köln’de iki yıllık pilot uygulama kapsamında camilerden ezan okunmasını din özgürlüğünün bir parçası olarak gördüğünü söyledi: “Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz.”

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KÖLN Belediye Başkanı Henriette Reker’in kentteki camilerden haftada bir gün ezan okunmasına izin vermesi, Almanya genelinde büyük tartışma yaratmıştı. SPD ve Yeşiller ile koalisyon görüşmeleri yürüten FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in bu konudaki görüşleri soruldu. Bild TV’ye açıklama yapan Lindner, ezan okunmasını din özgürlüğün bir parçası olarak gördüğünü belirterek, “Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi. Birlikte yaşamın ancak karşılıklı saygı çerçevesinde olabileceğini vurgulayan Lindner, uygulamanın Almanya geneline yayılıp yayılmamasıyla ilgili soruyu ise yine birlikte yaşama vurgu yaparak yanıtladı: “Bu nedenle Köln’de iki yıl boyunca tecrübe edilmesini çok doğru buluyorum.”

ESKİ BAŞKAN ELEŞTİRDİ
Köln eski Belediye Başkanı Frtiz Schramma ise ezan okunması konusunda DİTİB’i eleştirdi. Kölner Express gazetesine konuşan Shramma, “Ditib’e gereksiz yere kırımızı halı serdik” dedi. 2008 yılında cami inşasına izin verilirken ezan okunmasına izin verilmemesi konusunda anlaşıldığını belirten Schramma, DİTİB’i, o dönemdeki anlaşmaya sadık kalmamakla suçladı. Schramma, “DİTİB’e kendi açılarından hak veriyorum. Geçen 15 yıl içinde bazı şeyler yeniden düşünüp müzakere edebilir. Ancak DİTİB, kendiliğinden inisiyatif alabilirdi. Böyle olmadı. Köln’de yaşayan Müslümanlar mevcut çözümden memnundu. Ehrenfeld’de ezan okunması hiçbir inançlı insanı ibadet için camiye kazandırmayacak. Bunun sadece karakteristik sembolü var” diye konuştu.

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#Almanya#FDP Lideri Christian Lindner#‘Camiden Ezan Okunması Din Özgürlüğü’

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