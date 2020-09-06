MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriCamideki yardım kumbarasını boşalttılar
GeriAvrupa Camideki yardım kumbarasını boşalttılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İskender Güngör, DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Camideki yardım kumbarasını boşalttılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Camideki yardım kumbarasını boşalttılar
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mariendorf Camisi’ni mesken edinen iki hırsız, çarşamba gecesi 02.15 sıralarında kapısını kırdıkları camideki yardım kumbarısındaki paraları aldı. O anlar camiye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mariendorf Cami Vakfı Başkanı Ahmet Atış, olayın sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edildiğini söyledi: “Çarşamba gecesi hırsızlık amaçlı kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler camimizin kapısının kilidini kırarak içeri girmişler. Cami girişindeki ve içerideki kumbaraları boşaltmışlar. Bürodaki eşyalar darmadağıdı. Belli ki para aramışlar. Olayı polise bildirdik. Berlin Başkonsolosluğu’nu olaydan haberdar ettik.”
Berlin’de geçen hafta da Medine Camisi’ne ait yardım paralarının çalındığı ifade edilirken, son zamanlara camilere yönelik hırsızlık olayında artış yaşandığı kaydedildi.

Camideki yardım kumbarasını boşalttılar

Camideki yardım kumbarasını boşalttılar

Camideki yardım kumbarasını boşalttılar

Camideki yardım kumbarasını boşalttılar

Camideki yardım kumbarasını boşalttılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle