Camideki yardım kumbarasını boşalttılar

Mariendorf Cami Vakfı Başkanı Ahmet Atış, olayın sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edildiğini söyledi: “Çarşamba gecesi hırsızlık amaçlı kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler camimizin kapısının kilidini kırarak içeri girmişler. Cami girişindeki ve içerideki kumbaraları boşaltmışlar. Bürodaki eşyalar darmadağıdı. Belli ki para aramışlar. Olayı polise bildirdik. Berlin Başkonsolosluğu’nu olaydan haberdar ettik.”

Berlin’de geçen hafta da Medine Camisi’ne ait yardım paralarının çalındığı ifade edilirken, son zamanlara camilere yönelik hırsızlık olayında artış yaşandığı kaydedildi.