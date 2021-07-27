Camide göçmenlere ‘aşı bilinci’ toplantısı

BAKAN Kai Klose, son olarak Türk-Alman Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Solak ile Darmstadt DİTİB Merkez Camisi’ne ziyaret düzenledi. Yaptıkları bilgilendirme toplantısında camilerin salgında önemli vazifeler icra ettiğini belirten Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanı Kai Klose, aşılamada aynı hassasiyeti göstererek salgınla mücadelede büyük katkı sağladıklarını söyledi.

‘AŞILANMAMAKTAN İYİDİR’

Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan aşıların hepsinin faydalı olduğunu ifade eden Bakan Kai Klose, “Aşılanmak, aşılanmamaktan iyidir, aşılanmak çok önemli” dedi. Kovid-19’un yayılma sayılarında önemli bir düşüşün olduğunu kaydeden Klose, “Bu başarıyı hep birlikte gerçekleştirdik” derken, aşılanmaya rağmen yine de salgınla ilgili kurallara uyulması için çok çok dikkat gerektiğini söyledi. Bakan Klose, Darmstadt Merkez Camisi’nin misafirperverliğinden dolayı başta Başkan Alican Yazıcı olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve cemaate ayrıca teşekkür etti. ‘HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI’

Toplantıda moderatörlüğü üstlenen TASV Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Solak, “Korona salgınıyla etkili ve hızlı bir şekilde mücadele etmek için herkes üzerine düşeni yapmalı” diyerek bilgilendirme toplantısına katılan konukları selamlayıp teşekkür etti. Toplantıda birer konuşma yapan Offenbach Sağlık Dairesi’nden Prof. Dr. Ernst Hanisch ve Dr. Khadera Samad virüse karşı mücadelenin hep birlikte üstesinden gelineceğini belirttiler. Türk-Alman Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Solak şimdiye kadar 16 değişik camilerde ve şehirlerde bu bilgilendirme yapıldığını söyledi.