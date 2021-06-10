‘Camide aşı kampanyasına öncülük edeceğim’

NÜRNBERG Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König (CSU), bir yıllık görev süresince Kovid-19’dan çevre kirliliğine, konut sorunundan bisiklet yollarına, ulaşımdan trafik sorununa, yeni üniversiteden belediye hizmetlerine kadar çeşitli konuları gündemine aldı. Koronavirüsle mücadelede belediye olarak büyük bir başarı örneği sergilediklerini belirten König, “Koronavirüse yakalanmış biri olarak hastanede, yaşlılar yurdunda ve bakım evlerindeki insanların hastalığa bulaşmadan aşı olabilmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik diye düşünüyorum. Herkese örnek olması açısından da camide yaptırılacak aşı kampanyasına öncülük edeceğim” dedi. Nürnberg’te 14 bini Alman vatandaşlığına geçmiş yaklaşık 31 bin Türkiye kökenlinin yaşadığını ifade eden Başkan König, “Salgından dolayı yabancılar dairesindeki çalışmalar ister istemez yavaşladı. Vatandaşların vaktinde tamamlanmayan işlemlerinden dolayı mağdur edilmemesi için ‘Bürgerservice’ adıyla dijital bir hizmet başlattık. Kimseyi mağdur etmek istemiyoruz” diye konuştu.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Hürriyet muhabiri Taner Tüzün

ANTALYA’YI ÇOK BEĞENDİM

Çevre kirliliğine karşı büyük yatırımlar yaptıklarını, belediyeye ait binaları daha tasarruflu hale getirdiklerini, öğrenciler için yıllık 365 euro ‘ÖPNV’ bilet imkânı sunduklarını belirten König, bisiklet yollarını tamamlayıp kullanır hale getirmek için kolları sıvadıklarını, aracıyla şehir merkezlerine gelenler için en fazla kapalı park imkânı sunan belediye olduklarını söyledi. Parklardaki çöp bidonlarına evsel atıklar dışında başka atıklar da bırakıldığı için hemen dolduğunu ve kirlilik oluşturduğunu anlatan König, “Bunu önlemek için özellikle parklara takviye çöp bidonları ve büyük çöp konteyneri koymayı düşünüyoruz” dedi.

Antalya-Nürnberg kardeş şehir ilişkilerine de değinen König, uzun yıllara dayanan bir dostluk oluştuğunu, Nürnberg Belediyesi tarafından hediye edilen tarihi tramvayların Antalya’da halen faal olduğunu, son zamanlarda aksaklığa uğrayan ilişkilerin yeniden canlandırılacağını söyledi. König, “İki kez özel tatil için Türkiye’ye gittim. Antalya’yı çok beğendim ve tekrar gideceğim” dedi.