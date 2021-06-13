Cami cami dolaşıp korona aşısını anlattılar

TÜRK-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, kendisinin doktor olarak müşahede ettiği birçok olayda Türk toplumunun, salgına karşı yeterli derecede bilgilendirilmediği ve gerekli önlemlerin hafife alındığını görmesi üzerine, eyalet yetkilileriyle ortak çalışma yapma kararı aldıklarını belirtti. Bilgin bu nedenle cami cami dolaşarak vatandaşımızı bilgilendirdiklerini kaydetti. AYASOFYA CAMİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Son olarak Hessen Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanı Kai Klose ve Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin Rüsselsheim Ayasofya Camisi’ne ziyaret düzenledi. Yaptıkları bilgilendirme toplantısında camilerin salgında önemli vazifeler icra ettiğini belirten Entegrasyon Bakanı Kai Klose, aşılamada aynı hassasiyeti göstererek salgınla mücadelede büyük katkı sağladıklarını söyledi.

‘AŞILANMAK, AŞILANMAMAKTAN İYİDİR’

Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan aşıların hepsinin faydalı olduğunu ifade eden Klose, “Aşılanmak, aşılanmamaktan iyidir” dedi. Kovid-19’un yayılma sayılarında önemli bir düşüşün olduğunu kaydeden Klose, “Bu başarıyı hep birlikte gerçekleştirdik” derken, aşılanmaya rağmen yine de salgınla ilgili kurallara uyulması gerektiğini söyledi. Klose, Rüsselsheim Ayasofya Camisi’nin misafirperverliğinden dolayı Başkan Yılmaz Bostan’a ve cemaate teşekkür etti.

TÜRKÇE BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

Türk-Alman Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Solak, bilgilendirme kampanyasında çok olumlu neticeler aldıklarını belirterek, salgınla ilgili her türlü soruya Türk-Alman Sağlık Vakfı olarak cevap verdiklerini söyledi. Solak, koronayla ilgili Türkçe bir bilgilendirme broşürü hazırlayarak vatandaşlara kendi dillerinde salgınla ilgili bilgeleri ulaştırdıklarını söyledi.