Calw Türk Okul Aile Birliği uluslararası başarılarına bir yenisini ekliyor

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BU yıl Antalya’da bir, Heilbronn’da ise iki uluslararası projeyi hayata geçirerek dünyanın dört bir yanından gelen gençleri bir araya getirdi. Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken bu projeler, katılımcı gençlerin sosyal bilinçlerini artırmayı ve dünya için önemli konularda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Projeler kapsamında, gençler üç önemli başlık altında toplandı. İlk proje “İnsanlar, Gezegen, Refah ve Barış” teması etrafında şekillendi. Katılımcılar, sürdürülebilir bir dünya ve toplumsal huzur için yapılabilecekleri tartışarak çözümler ürettiler. İkinci projede ise “Doğru Bilgi, Sağlam Toplum” vurgusu yapılarak, yanlış bilginin toplum üzerindeki etkileri ve doğru bilginin yayılması üzerine yoğunlaşıldı. Üçüncü proje başlığı ise çevre bilinci ve geri dönüşüm üzerineydi. Gençler, çevre koruma konusunda farkındalık kazanarak geri dönüşümün önemini öğrendi.

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DÜNYA İÇİN BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

Calw Türk Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Meral, projelerin hem gençlerin gelişimi hem de dünya için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak “Bu projelerle gençler, küresel sorunlara duyarlı, bilinçli bireyler olarak yetişiyorlar. Amacımız, geleceğin liderlerini yetiştirmek ve toplumların ortak sorunlarına çözüm üretmelerine katkıda bulunmak” dedi. Calw Türk Okul Aile Birliği, uluslararası projeleriyle yalnızca yerel değil, küresel çapta da fark yaratmaya kararlılıkla devam ediyor.