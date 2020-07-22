Çalışma süresi 4 güne indirilsin!

SOL Parti Başkanı Kipping hükümeti korona krizini fırsat bilerek haftalık çalışma süresini 4 güne indirmeye çağırdı. Kipping, çalışma süresini düşüren iş yerlerine devletin bir yıl boyunca maaşlar yardımı ödemesini önerdi. Haftalık çalışma süresinin 4 güne düşürülmesi Avusturya’da da tartışma konusu. Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) önerisinde çalışma süresinin yüzde 20 azaltılması karşılığında net maaşın yüzde 5 düşmesi isteniyor. Aradaki açığın ise işverenle çalışma dairesi tarafından karşılanması ve teşvikin en fazla 3 yılla sınırlandırılması öneriliyor.



İŞ VERENLER SICAK BAKIYOR

Otomobil parçaları üreten Continental şirketi çalışma süresinin 4 güne düşürülmesini işçi çıkarmalara karşı alternatif olarak görüyor. İş süresinin azaltılmasını uçak şirketi Airbus da işçi çıkarma yerine çözüm olarak tartışıyor. Alman otomotiv devi VW 1990’lı yıllarda krize karşı haftalık iş süresini 28.8 saate düşürmüş ve 30 bin işçinin işten çıkarılması bu sayede önlenmişti.

DEVLETİN YARARINA

Ekonomi uzmanları krizde çalışma süresinin düşürülmesinin devletin de yararına olacağı görüşünde. Böylece çok daha az işçi çıkarılacağına, bunun sonucu devletin daha az işsizlik parası ödeyeceğine, bunun yanında vergi gelirlerinin de düşmeyeceğine dikkat çekiliyor. Çalışanların korunması sayesinde kısa mesaiye kıyasla kasada daha fazla para kalacağı kaydediliyor.

Ayrıca haftalık çalışma süresinin 1950’li yılların ortasına kadar 6 gün olduğuna, sendikaların “Cumartesi babamla bana ayrılsın” diye kampanya yaparak, bu sürenin 5 güne düşmesini sağladığına işaret ediliyor. Makineleşme sayesinde o zaman üretimin arttığı, bugün de makineleşme ve dijitalleşme sayesinde insan iş gücüne ihtiyacın azaldığı belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca çalışma süresinin düşürülmesi sonucu çalışanların aileye daha fazla zaman ayıracağı ve üretimin daha da artacağı görüşünde.

‘AZ ÇALIŞMAK AZ ÜCRET DEMEK’

Çalışma süresinin azaltılmasına karşı çıkanlar ise bunun kalifiye iş gücü açığını çok daha artıracağı, üretimi düşüreceği görüşünü savunuyor. Ayrıca maaşların düşeceği ve bunun emekli maaşına da yansıyacağı, geçim şartlarının zorlaşacağı gerekçesini öne sürüyorlar. Alman Ekonomi Enstitüsü yetkililerinden Holger Schaefer, haftalık 4 gün iş süresini tehlikeli ve akıllıca olmayan bir öneri olarak niteledi. Schaefer, “Az çalışmak, az ücret demek, daha az vergi ve daha az üretim demek. Bu da ekonomik krizin kalıcı olması anlamına gelir” dedi.