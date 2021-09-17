Çalışma Bakanı talimatı verdi: ‘Aşı olmadığı için...’

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Almanya’da birçok eyalette aşı olmadığı için karantinaya girenlerin karantina süresindeki ödenekleri kesiliyor. Avusturya ise daha radikal bir adım attı. Çalışma Bakanı Martin Kocher, konuyla ilgili yayımladığı yönetmelikle aşısız işsizlerin, aşı zorunluluğu olan iş tekliflerini aşı yaptırmadıkları için reddetmesi durumunda işsizlik paralarının 6 hafta kesilmesi talimatını verdi. Ancak sağlık nedenleriyle aşı olamayanlar bu uygulamadan muaf tutulacak. Avusturya’da iş bulma kurumu, işsizlerin aşılı olup olmadığını sorgulamayacak. Ancak bir işveren işsiz ararken aşılı olup olmadığı şartını koyarsa, o zaman işsizin aşı karnesi sorulacak