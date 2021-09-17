Çalışma Bakanı talimatı verdi: ‘Aşı olmadığı için...’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Orhan Gencebayın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşındaOrhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?#Gökhan Gencebay
Son dakika... Elmalı davası devam ediyor Baba Gürhan G.: Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorumSon dakika... Elmalı davası devam ediyor! Baba Gürhan G.: Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorum#Elmalı Davası
Sürmeneli ve Öztürk, Trabzonlu gençlere örnek olduSürmeneli ve Öztürk, Trabzonlu gençlere örnek oldu#Birdal Öztürk
Gençlerbirliğinde ilk galibiyet sevinciGençlerbirliği'nde ilk galibiyet sevinci#TFF 1. Lig
Diyarbakırda polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı Cinsel içerikli video ile tehdit edildim dediDiyarbakır'da polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı! 'Cinsel içerikli video ile tehdit edildim' dedi#Diyarbakır
Son dakika... Çinden nükleer tehdit: Hedefteki ülkeyi açıkladılarSon dakika... Çin'den nükleer tehdit: Hedefteki ülkeyi açıkladılar!#Çin
Son dakika... Bakan Muştan fahiş fiyat ile mücadele açıklamasıSon dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması #Fahiş Fiyat
Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılarÜnlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!#Lucy Mecklenburg
Dünya bu skandalla çalkalanıyor ABDli olimpik cimnastikçiler, FBIı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladıDünya bu skandalla çalkalanıyor! ABD'li olimpik cimnastikçiler, FBI'ı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı#Simone Biles
Türkiyede yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladıTürkiye'de yabancı girişimciye 'Turkuaz Kart' uygulaması başladı#İş Dünyası
HABERLERAvrupa Haberleri

Çalışma Bakanı talimatı verdi: ‘Aşı olmadığı için...’

#Koronavirüs#Aşı#Çalışma Bakanı Martin Kocher
Çalışma Bakanı talimatı verdi: ‘Aşı olmadığı için...’

Koronavirüs salgını yayılmaya başladığından bu yana en çok tartışma konusu, aşının zorunlu olup olmayacağıydı. Avrupa’da hiç bir devlet aşıyı zorunlu yapmadı. Ancak hayata geçirilen uygulamalarla aşı olmayanların yaşam alanları giderek daraldı.

Haberin Devamı

Almanya’da birçok eyalette aşı olmadığı için karantinaya girenlerin karantina süresindeki ödenekleri kesiliyor. Avusturya ise daha radikal bir adım attı. Çalışma Bakanı Martin Kocher, konuyla ilgili yayımladığı yönetmelikle aşısız işsizlerin, aşı zorunluluğu olan iş tekliflerini aşı yaptırmadıkları için reddetmesi durumunda işsizlik paralarının 6 hafta kesilmesi talimatını verdi. Ancak sağlık nedenleriyle aşı olamayanlar bu uygulamadan muaf tutulacak. Avusturya’da iş bulma kurumu, işsizlerin aşılı olup olmadığını sorgulamayacak. Ancak bir işveren işsiz ararken aşılı olup olmadığı şartını koyarsa, o zaman işsizin aşı karnesi sorulacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Çalışma Bakanı Martin Kocher