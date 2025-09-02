×
Avrupa Haberleri

Çalışanıyla aşk yaşayan CEO görevden alındı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 09:50

Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle’de yönetim kurulu, CEO Laurent Freixe'yi derhal görevden alma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, kararın Freixe'nin kendisine doğrudan bağlı bir çalışanla gizlediği "romantik bir ilişki" yaşadığının tespit edilmesinin ardından geldiği belirtildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu'nun Freixe'nin davranışını Nestle Davranış Kuralları ve şirket içi politikalara aykırı bulduğu ifade edildi.

Nestle Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke, "Bu gerekli bir karardı" ifadesini kullanarak, Freixe'ye Nestle’ye yıllar boyunca yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Yönetim kurulu, yeni CEO olarak Nespresso'nun CEO'su Philipp Navratil'i atadı. Kurul, stratejik yönelimin değişmeyeceğini ancak büyüme ve verimlilikte hızlanma hedeflendiğini vurguladı.

Navratil, 24 yıldır Nestle’de çalışıyor. Kariyerine 2001'de şirketin iç denetim bölümünde başlayan Navratil, bir yıl önce Nespresso'nun başına getirilmiş ve Ocak 2025 başından bu yana da şirketin üst düzey yönetim ekibinde yer alıyordu.

Bu karar, Nestle için kısa sayılabilecek bir süre içindeki ikinci ani liderlik değişikliği oldu. Freixe, Eylül 2024'te görevi Alman yönetici ve eski Fresenius CEO'su Mark Schneider'dan devralmıştı.

Yaklaşık 277 bin çalışanı bulunan ve 185 ülkede 2 binden fazla markayı dağıtan Nestle, 200 milyar euro’yu aşan borsa değeriyle dünyanın en büyük gıda şirketi konumunda. 

Jens Büttner/dpa

 

