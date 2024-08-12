‘Çalışana bile bu kadar zam yapılmadı’

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Ana muhalefet CDU/CSU başta olmak üzere sağ popülist AfD ve çeşitli çevrelerin de kendilerine teklif edilen işleri geri çevirenlere ‘Yurttaş Parası’ ödenmemesi yönündeki önerileriyle ilgili tartışmalar yoğunlaşırken, FDP de kısıtlamalardan yana olduğunı açıkladı. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yapılan yüzde 12 artışla yetişkinler için kişi başına yapılan ödemenin ayda 563 Euro’ya yükseldiğini hatırlatırken, “Bu oran enflasyon rakamlarının çok üzerindedir. Çalışan kesime bu kadar zam yapılmazken çalışmak istemeyenlere bile bu kadar ödeme yapılması haksızlıktır” dedi. Dürr, ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinde ayda 14-20 Euro kesinti yapılmasından yana olduklarını açıkladı. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde vergi mükelleflerinin cebinden 850 milyon Euro daha az para çıkacağı belirtildi. FDP’nin bu yöndeki planlarına hükümet ortakları SPD ile Yeşiller ise sıcak bakmıyor.