Çalıntı otomobille polise çarpıp kaçtılar

KREFELD polisinden edinilen bilgiye göre; içinde iki kişinin bulunduğu ve kaldırıma park edilen otomobilin plakasını kontrol eden 22 yaşındaki polis, aracın çalıntı olduğunu öğrenince içindekilerin kimliklerini kontrol etmek istedi. Polisin kendilerine doğru yaklaştığını gören 22 yaşındaki sürücü otomobili önce geri geri sürdü, ardından da hızla kadın polise çarptı. Çarpmayla birlikte otomobilin ön tarafının üzerine düşen polis daha sonra yere yuvarlandı.

Hafif yaralanan polis ekip otosuna binip 41 yaşındaki meslektaşıyla kaçan hırsızların peşine düştü. Otomobil hırsızları kovalamaca sonunda yol kenarındaki ağaca çarpıp durdu. Kazada yara almayan sürücü ile otomobilde sıkışan 21 yaşındaki suç ortağı yakalandı. Polisin yardımıyla otomobilden çıkarılan ikili tutuklandı. Hırsızların çarptığı polis ise hafif yaralandı. Polisin iş görmez raporu aldığı açıklandı.