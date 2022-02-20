Çağrıldılar, geldiler, yurt edindiler

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Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yıldönümü çerçevesinde, Kuzey Ren Vestfalya’da düzenlenen etkinlikte, Almanya’nın kalkınmasına, ekonomisine, kültürel çeşitliliğine katkı sağlayan göçmen kökenli vatandaşlarla bir araya gelindi.
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KUZEY Ren Vestfalya Tarih Vakfı’nda düzenlenen ve sınırlı sayıda davetlinin katıldığı etkinlik canlı olarak da yayınlandı. Başbakan Hendrik Wüst’ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Aile, Göçmen ve Uyum Bakanı Joachim Stamp, Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli-Dehnert, kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, G. Kore’den Almanya’ya ilk gelen hemşirelerden Haeng-Ja Fischer, Ford fabrikasında 3. nesil sistem mühendisi olarak çalışan Ahmet Çözmez, Maden, Kimya, Enerji, Sanayi Sendikası Başkanı Michael Vassiliadis ve rap’çi ‘Eko Fresh’ katıldı.
‘ÇEŞİTLİLİK DNA’MIZIN BİR PARÇASI’ Başbakan Wüst, burada yaptığı konuşmasında göçmen kökenlilerin başarılarına, her türlü zorluğa, sıkıntıya rağmen Almanya’ya ve özellikle de Kuzey Ren Vestfalya’ya katkılarına değindi. Almanya’nın kalkınmasında özellikle birinci neslin katkılarına vurgu yapan ve teşekkür eden Hendrik Wüst, Kovid-19 aşısını bularak dünyaya önemli bir hizmette bulunan Prof. Uğur Şahin’nin de Almanya’ya ilk gelen birinci nesil Ford işçilerinden birinin oğlu olduğunu ifade etti. Göçmenlerin, Almanya’ya ve özellikle de Kuzey Ren Vestfalya’ya ait olduğunu ifade eden Wüst, zamanın misafir işçilerinin çocuklarının, torunlarının bugün “‘Almanya vatanımız, KRV bizim evimiz’ demelerinden başbakan olarak gurur duyuyorum” dedi. Wüst, “Çeşitlilik DNA’mızın bir parçası. Kendine özgü özel bir uyum tarihimiz var. KRV’ye göç ile bir hikâye başladı ve bu giderek ortak bir hikâyeye dönüştü, bu bizim hikâyemiz. Bu hikâye bugünkü haliyle, çok yönlü sevdiğimiz yurdumuzu oluşturdu” sözleriyle göçmenlerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Daha sonra davete katılan ilk nesilden ve onların çocukları torunları olan, dedesi Ford fabrikasında işçi olan kendisi de Ford’da sistem mühendisi olan veya annesi babası isçi olan kendisi cerrah, sanatçı olan her kesimden göçmen kökenliler kendi hikâyelerini anlattılar.
‘GENÇLER YA BİLMİYOR YA DA HATIRLAMIYOR’ KRV Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert de şunları söyledi: “Göç Anlaşması’nın 60’ıncı yılında Almanya’ya gelen insanların, bu devlet için bu ülke için yaptıkları, ilk gelen neslin başarıları, ülkenin kalkınmasındaki katkıları, göz önüne alınarak, onlara bir teşekkür edilmesi, onore edilmeleri bence çok önemliydi, önemli bir jestti, geç bile kalındı. Çünkü onlardan bazıları, mesela benim babaannem gibi, artık aramızda değiller. Keşke olabilselerdi, onlar da görebilseydi böyle toplantıları. Hendrik Wüst’ün başbakan olarak böyle bir toplantı düzenlemesi, teşekkür etmesi hem bu insanlar için hem onların çocukları, torunları için çok önemli. Bugün çok güzel bir toplantı oldu, duygulu anlar yaşandı. Bu konuları daha fazla konuşmamız, kendimizi anlatmamız lazım. Almanya’ya iş gücü olarak sadece Türkler gelmedi, İspanyollar İtalyanlar, Yunanlar, Güney Koreliler de geldi. Bazen bunları unutuyoruz, gençler ya hiç bilmiyor ya da hatırlamıyor. Amaç göçmenlerin Kuzey Ren Vestfalya’nın tarihinin bir parçası olduğunu göstermek. O yüzden böyle bir yerde, Tarih Vakfı’nda yapılan bir toplantı, bunları hatırlamak için de çok önemli çünkü gençler hatırlamıyor. Bu eyaletin kalkınmasında gece gündüz çalışan göçmenlerin katkısı olduğunu, anlatmak unutturmamak gerekiyor.”