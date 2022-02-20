Çağrıldılar, geldiler, yurt edindiler

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KUZEY Ren Vestfalya Tarih Vakfı’nda düzenlenen ve sınırlı sayıda davetlinin katıldığı etkinlik canlı olarak da yayınlandı. Başbakan Hendrik Wüst’ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Aile, Göçmen ve Uyum Bakanı Joachim Stamp, Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli-Dehnert, kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, G. Kore’den Almanya’ya ilk gelen hemşirelerden Haeng-Ja Fischer, Ford fabrikasında 3. nesil sistem mühendisi olarak çalışan Ahmet Çözmez, Maden, Kimya, Enerji, Sanayi Sendikası Başkanı Michael Vassiliadis ve rap’çi ‘Eko Fresh’ katıldı.