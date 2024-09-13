BWK ögrencileri meslek eğitimine hazır!

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BU kurslar, özellikle Berlin’de kamu hizmetine adım atmayı hedefleyen gençlerin, zorlu kabul sınavlarını geçebilmesi için düzenleniyor. Polis, adalet hizmetleri ya da belediye çalışanı olmak isteyen birçok genç, bu kurslar sayesinde meslek sınavlarına hazırlanıyor. Törende, farklı görevlerde bulunan devlet temsilcileri, bu kursların gençlerin kariyerlerine sağladığı katkıyı vurgulayan konuşmalar yaptı. Törene Berlin Eyaleti Çalışma ve Eşitlik Senatörlüğü Müsteşarı Micha Klapp, Adalet Senatörülüğü Müsteşarı Dirk Feuerberg ile Berlin Emniyet Müdür Yardımcısı Marco Langner katıldı.

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Marco Langner

TOPLUMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Müsteşar Micha Klapp, kalifiye personel açığına dikkat çektiği konuşmasında, göçmen geçmişine sahip veya olmayan, kamuda hizmet vermeye hazırlanan Berlinli gençlerin bu kurslar sayesinde kazandığı niteliklerin, topluma ve kamu hizmetlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Adalet Senatörlüğü Müsteşarı Dirk Feuerberg ise, kursların geleceğe yönelik önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Feuerberg, kamu hizmetlerinde kariyer yapmanın önemine vurgu yaparken, bu tür hazırlık kurslarının, gençlere sınavlar için gerekli bilgiyi kazandırdığını kaydetti. Berlin Emniyet Müdürlüğü’nden Marco Langner de, Berlin Polis Teşkilatı’nın, kentin güvenliğini sağlarken, şeffaf ve hoşgörü ışığında hareket ettiğini ifade etti.

TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİN TEMSİL EDEN BİREYLER...

Törenin sonunda, mezunlara sertifikaları Micha Klapp, Dirk Feuerberg ve Marco Langner tarafından takdim edildi. Aynı zamanda, yeni döneme başlayacak öğrenciler için de bir tanıtım yapıldı. BWK Müdürü Nihat Sorgeç, gençlerin bu kurslar sayesinde elde ettiği başarıların övgüyle karşılandığını belirtti. Sorgeç, bu programın, gençleri sadece mesleki bilgiyle değil, aynı zamanda topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirmeye odaklandığını ifade etti.

Kamu hizmetinde yer almak isteyen gençlerin bu kurslarla desteklenmesi, Berlin’in gelecekteki kamu personeli kadrosunun daha donanımlı ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden bireylerden oluşmasını sağlıyor. Tören sonrası gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimlerinin ardından katılımcıları bir araya getiren bir kokteyl düzenlendi.

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