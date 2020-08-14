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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.08.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

‘Büyüme üçüncü çeyrekte güçlü olacak’

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‘Büyüme üçüncü çeyrekte güçlü olacak’
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisin bu yılın üçüncü çeyreğinde güçlü büyüyeceğini fakat ekonomide tam toparlanmanın uzun dönemli olabileceğini duyurdu.

ALMANYA Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, Alman ekonomisinin yılın ilk yarısında ekonomik üretimde tarihi bir düşüş yaşadığı belirtilerek, “Kovid-19 salgını devam etmesine rağmen, mayısta salgının yayılmasına yönelik zorunlu kısıtlamaların hafifletilmesinden bu yana toparlanma yoluna girildi. Ancak bu toparlanma daha uzun sürecek” denildi. Sanayide hızlı toparlanmanın devam ettiğinin vurgulandığı raporda, bununla birlikte Kovid-19’dan dolayı zayıf dış talep nedeniyle ivme kaybı yaşanacağına işaret edildi.

EN DERİN RESESYON
Bakanlığın raporunda, ekonomide daha fazla toparlanmanın büyük ölçüde salgının Almanya’da ve diğer ülkelerde nasıl gelişme göstereceğine bağlı olduğu aktarılarak, Almanya’nın bazı ticaret ortaklarının halen Kovid-19 salgının ağır yükü altında olduğuna vurgu yapıldı. Almanya’da hükümet, Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor. Hükümet, ihracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle GSYH’nin bu yıl yüzde 6.3 azalmasını öngörüyor. Ülkede, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), salgını kontrol altına almak için alınan önlemler ekonomide aksamalara neden olduğundan, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10.1 daralmıştı.

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