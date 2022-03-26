Büyüleyici manzaralar ülkesi: İzlanda

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İZLANDA’da asla öngörülemeyen sadece hava durumu değil gerçek olamayacak kadar olağan dışı o kadar çok şey var! Ben hayatımda dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar sık ve inanılmaz hızla değişen hava koşulları yaşamadım, bir de buna ek olarak coğrafyası, kültürü, insanıyla, inanışlarıyla her şey değişik. İzlanda gezimi Kuzey Işıkları’nı da görebilmek maksadıyla mart ayının ortasında gerçekleştirdim. İzlanda’da bu ayda bu kadar soğuk ve inanılmaz değişken hava koşullarıyla karşılaşacağımı tahmin edemezdim tabii. Neyse ilk şoku atlattıktan sonra İzlanda gezim sırasında öğrendiğim ve size önerebileceğim tabiri caizse ilk altın kural: ‘Esneklik’. İzlanda’ya hangi mevsimde giderseniz gidin tamamen ‘esnek, olmanız ve beklentilerinizi en aza indirmeniz gerekiyor. İzlanda’da seyahat planlamanız diğer seyahatlerden alışık olduğunuzdan çok daha karmaşık olabilir... Ben İzlanda gezime başkent Reyjavik’i baz alarak başladım. Zaten İzlanda gezisi dediniz mi hiç şüphesiz akıllara ilk olarak ‘Golden Circle Turu’ geliyor.

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KUTU GİBİ BİR ŞEHİR

İzlanda’nın en popüler turistik yerlerinden üçü yani; Gullfoss Şelalesi, Thingvellir Ulusal Parkı ve Haukadalur’un gayzerleri bu ünlü ‘Altın Çember Turu’nu ‘oluşturuyor. Golden Circle turunda gezilecek yerler başkent Reykjavik’e yaklaşık bir buçuk saatlik araba mesafesinde, araba kiralayarak ya da organize turlarla bu geziyi günübirlikte yapabilirsiniz. Ben İzlanda gezime Başkent Reykjavik’te başladım. Reykjavik sokak sanatının çok yaygın olduğu kutu gibi küçük bir şehir. Nerdeyse bütün şehri yürüyerek dolaşabilirsiniz tabii ki eğer hava durumu elverirse. Yürüyerek dolaşmanın avantajı yürüyüş esnasında gözünüzü açık tutarsanız şehrin ruhunu en iyi şekilde yakalayabilmek. Ben Reykjavik’te özellikle liman bölgesine bayıldım, burada rengarenk ve minicik ışıklarla süslenmiş oldukça şirin restoran ve cafeler var...

Reykjavik Hallgrimskirkja Kilisesi:

Tjörnin Gölü:

Harpa Opera ve Konser Salonu:

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Buz gibi fırtınalı bir havada Reykjavik’in sembolik yapılarından olan Hallgrimskirkja Kilisesi’ne gittim. 1986 yılında inşa edilen kilise, günümüzde şehrin en çok ziyaret edilen ikonik gezi noktalarından biri. 75 metre yüksekliğindeki kilise aslında son derece minimalist bir şekilde dekore edilmiş. Bu Luteran kilisesi aynı zamanda Reykjavik’teki en yüksek bina. Kiliseye giriş ücretsiz, ancak yukarıdaki gözlem alanına çıkıp Reykjavik’e tepeden gözlemlemek isterseniz, 800 İzlanda kronu ödemeniz gerekiyor. Ödemenizi yaptıktan sonra, hemen girişin solunda bulunan asansörden yukarı çıkıyorsunuz . Kilise lav taşlarından esinlenerek tasarlanmış ve adını İzlanda’nın ünlü şairi Hallgrimur Petursson’dan alıyor.Şehrin tam kalbinde yer alan Tjörnin Gölü’nü Reykjavik gezisinde es geçmek mümkün değil. Benim gittiğim dönemde koca göl nerdeyse tamamen buz tutmuştu ama yaz aylarında eğlenceli olabilir. Tjörnin Gölü’nün çevresinde Belediye Binası, Free Church ve birbirinden şirin ve renkli evler yer alıyor...Şehrin en gözde turistik merkezlerinden biri ve opera ve konser salonu olarak kullanılıyor. İzlanda’nın bazalt manzarasından esinlenen tasarlanan renkli camdan cepheye sahip bu muhteşem binanın içerisi de oldukça modern ve ihtişamlı. Binada resim sergilerini dolaşabilir, kafesinde bir şeyler içebilir veya düzenlenen etkinliklerden birine katılabilirsiniz…

Perlan&İzlanda’nın harikaları :

Aurora Planetarium gösterisi ile 360 derece sinema, buz tüneli ve kuş kayası ile Perlan’daki modern sergiyi mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Perlan sergi sarayında volkanların, depremlerin ve levha tektoniğinin nasıl çalıştığını ve İzlanda’nın soğuk bölgelerinde hangi canlıların yer üstünde ve su altında yaşadıklarını öğreniyorsunuz. 350 ton buzdan yapılmış 100 m uzunluğundaki yapay buzul tüneli ise ziyaretçilere çok özel bir deneyim yaşatıyor. Aşağı katta bulunan bu buz mağarası eksi 15 derece ve aslına uygun şekilde yapılmış. Reykjavik şehrinin ve Faxaflói körfezindeki küçük adaların hatta görüş iyiyse Snæfellsjökull’un bile muhteşem manzarasına sahip Perlan’daki izleme platformunu da ziyaret etmeye değer. Servis aracı: Perlan Müzesi ile Harpa Konser Salonu arasında 10:00-19:30 saatleri arasında ücretsiz bir otobüs çalışıyor. Perlan Müzesi’ne giriş ücretli.

Thingvellir Ulusal Parkı ve Silfra:

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İki kıta arasında yürümek veya yaz aylarında ziyaret ediyorsanız yüzmek istiyorsanız burası farklı deneyimler vaat eden doğru bir adres. İzlanda’da gezilecek yerler listesinin de olmazsa olmazlarından. Burası Kuzey Amerika kıta anakarası ile Avrupa kıta anakarasının kırılarak ayrıldığı yarığın olduğu yer, bu yarığa Silfra adı veriliyor. Yarığa yukarıdan bakabileceğiniz gözlem noktası ile yakından bakabileceğiniz izleme noktası park içinde yer alıyor. Maceracı gezginlerin aslında buraya gelme sebebi, Silfra Yarığı’na dalmak. Maalesef dalış yerel bir rehberle ve sadece mayıs-eylül ayları arasında mümkün. UNESCO Dünya Mirası’nın koruması altına alınan Thingvellier ulusal Parkı, ayrıca milattan sonra 930 yılında kurulan dünyanın en eski parlamentosuna da ev sahipliği yapıyor...

Strokkur ve Geysir/ Gayzer:

İzlanda’nın en ikonik sembollerinden biri haline gelmiş olan bu gayzer Golden Circle’ın en önemli duraklarından biri. Haukadalur Vadisi üzerinde bir büyük, pek çok da irili ufaklı gayzerlerin bulunduğu bir alan burası. Ülkedeki en büyük gayzerin yanı sıra en küçük gayzer ‘little geysir, da bu vadide yer alıyor. Strokkur Gayzeri her 6-7 dakika da bir, 15-35 metre yüksekliğinde sıcak su fışkırtıyor. Ülkede en çok fotoğraflanan yerlerin başında geliyor. Bu bölge inanılmaz bir doğa harikası ve bu bölgede insanda, sanki dünya üzerinde değilmişsiniz de Mars gibi bir gezegene gelmişsiniz hissini uyandırıyor. Burada Gayzerler dışında da kaynayan bir sürü doğal havuz var. Bu doğal kaynak sularının sıcaklığı 80 ile 200 derece arasında değişiyor. Gayzer bölgesine giriş ücretsiz. Giriş öncesinde alışveriş ve ziyaretçi merkezi var, ayrıca otopark ve tuvaletler de ücretsiz.

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Gulfoss Şelalesi:

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İzlandaca’da ‘Foss’ şelale anlamına geliyor, ‘Gull’ da Altın, yani ‘Altın Şelale’ anlamına geliyor ve hatta ‘Golden Circle’ turunun adı bile bu şelaleden geliyor. Diğer İzlanda şelalelerinden farklı olarak burada su kanyonda oluşan bir çatlağın içine akıyor, o yüzden bulunduğunuz yerden suyun nereye gittiğini görmüyorsunuz. Gulfoss Şelalesi yaz kış gürül gürül akan sularıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Avrupa’nın en büyük şelalesi olan Gulfoss Şelalesi, Golden Circle içinde yer alması nedeniyle yaz kış çok sayıda ziyaretçiyi çekiyor. Farklı katmanlarda kırılması nedeniyle kat kat bir şelale. Gullfoss çevresinde çok sayıda seyir terası var. Şelalenin yakınındaki teraslar sizi sırılsıklam ıslatırken şelaleyi yukarıdan gören teraslar ise bütün resmi görmenizi sağlıyor. Gullfoss’un özel bir hikâyesi de var: 20. yüzyılın başlarında Gulfoss’un olduğu yere bir hidroelektrik santralı yapılmak istenmiş o bölgede ailesi ile birlikte yaşayan ve babasının çiftliğinde çalışan Sigríður Tómasdóttir adlı bir kadın, önce resmi yollarla santral inşaatına engel olmaya çalışmış ancak avukatları başarıya ulaşamayınca, kendisini öldürmekle tehdit ederek santral inşaatına engel olmuş. İzlanda’daki ilk kadın doğa aktivistlerinden biri sayılıyor. Sonrasında da bu bölgeye gelen yabancılara rehberlik yaparak bölgenin tanınmasına katkı sağlamış...

Kerid Crater Lake ( Krater Gölü):

Bana İzlanda’da bir kez daha kelimenin tam anlamıyla ‘Hayaller ve gerçekleri’ yaşattı. Bu krater gölü aslında masmavi suyu olan, rengarenk bir çukurda adeta bir doğa harikası ve en çok fotoğraflanan göllerden biri. Ben de bu beklentiyle Golden Circle’ın son durağında kendimi Kerid Krater Gölü’nde buldum ama tabii ki her yer karla kaplı olduğundan, o rengarenk çukurdan ve gölden eser yoktu...

Auroro Basecamp/ Kuzey Işıkları Kampı:

Reykjavik’e 45 dakika uzaklıkta bulunan bu kampı, hem Kuzey Işıkları hakkında bilgi almak hem de Reykjavik’te Kuzey Işıkları’nın en iyi görüldüğü yer olduğu için tercih ettim. Kuzey Işıkları’na, Aurora Borealis deniyor. Aurora Borealis ismini ‘Roma tanrıçası Aurora’ ve kuzey rüzgârı olan ‘Boreas’tan’ alıyor. Kış aylarında İzlanda’da kuzey ışıklarını çoğunlukla yeşil renkte eğer şansınız varsa mor veya turuncu gibi renklerde de görmeniz de mümkün. Fakat gerçeği söylemeliyim, gözünüzle gördüğünüz ve kameraya yansıyan fotoğraflar arasında fark var. Bunu ben söylemiyorum, Kuzey Işıkları kampında yıllardır görev yapan uzman söylüyor. Kamera objektifi veya cep telefonunuzun ekranına yansıyan görüntüyle gözle algıladığınız ışık oyunları biraz farklı fotoğraflardaki kadar canlı renkler değil. Uzmanın söylediğine göre, bu yüzden gelenlerin büyük bir kısmı buralara kadar gelip fotoğraflardaki gibi ışıklarla karşılaşacağını düşünüyor ve beklentilerini aşırı yüksek tutuyorlar. Gözlerimizin karanlığa alıştıkça zamanla Kuzey Işıkları’nı algılayabildiğini ve maalesef fotoğraflarda görüldüğü canlılıkta çıplak gözle göremeyeceğimiz gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Tabii ki buna rağmen muhteşem ve görülmesi gereken bir olay, yukarıdaki uyarılar sadece beklentimizi azaltmamız için verilen bir uzman tavsiyesi. Kuzey Işıkları’nın fotoğraflarda görüldüğü kadar olmasa bile yemyeşil bir şekilde belirmesi için havanın karanlık, bulutsuz, açık, sissiz ve yağışsız olması gerekiyor. Kuzey Işıkları İzlanda’da çoğunlukla eylül ayından mart ayının sonlarına kadar beliriyor. Kuzey Işıkları’nı gözlemek için şehir merkezlerinden uzak ve karanlık bölgelere gitmeniz ve sırtınız aya dönük şekilde durmanız gerekiyor. Kuzey Işıkları daha çok gece yarısı 12.00 ile 03:00 arası gözüküyor ama eğer hava yeterince karanlıksa, akşam saat 09.00’dan sonra da görülebiliyor. Kuzey Işıkları da İzlanda’nın havası gibi ne zaman ne yapacağı, nerede belireceği veya belirmeyeceği hiç belli olmuyor. Bazen saatlerce gökyüzünde kalabiliyor bazen de 5 dakika içinde kayboluyorlar. Gökyüzünde dans eden bu ışıkları görme şansınız olursa hayatınızda gördüğünüz en büyülü olaylardan birini yaşayacağınıza da emin olabilirsiniz...İzlanda, Birleşik Krallık’tan sonra Avrupa’nın en büyük ikinci ada ülkesi. İzlanda dünyadaki en büyük volkanik ada ve Kuzey Kutup Dairesi’nin hemen güneyinde yer alıyor. İzlanda coğrafi olarak Kuzey Avrupa’ya, jeolojik olarak Avrupa ve Kuzey Amerika’ya, jeopolitik olarak İskandinav ülkelerine ve kültürel olarak Kuzeybatı Avrupa’ya, özellikle İskandinavya’ya ait... İzlanda’da son nüfus sayımına göre yaklaşık 370 bin kişi yaşıyor, nüfusun yüzde 60’ından fazlası ise başkent Reykjavik bölgesinde yaşıyor. İzlanda, km² başına 3.5 kişi ile Avrupa’nın en seyrek nüfuslu ülkesi ve dünyanın da en seyrek nüfuslu ülkelerinden biri...

VİKİNGLER DİYARI

9. ve 10. yüzyılda Vikingler ilk kez adaya yerleşmişler. Adadaki ünlü İzlanda atlarını da onlar buraya getirmiş. Atların bodur olmasının nedeni ise küçük Viking gemilerine sığabilecek büyüklükteki atları getirmeleri. Dünyadaki ilk meclis burada Vikingler tarafından kurulmuş, bu nedenle dünyada demokrasinin ilk adımlarının burada atıldığına inanıyorlar. Ülkenin altı sürekli kaynadığı için enerji, ısınma gibi ihtiyaçlarını jeotermallerden karşılıyorlar... Ülkede çok az miktarda meyve ve sebze yetişiyor, onlar de jeotermal kaynaklara yakın yerlerdeki devası seralarda yetiştiriliyor. Seralar sıcak su sistemleri ile ısıtılıyor...

İzlanda ve Elfler:

Mitolojik ve doğa üstü ruhlara olan inanç, İzlanda toplumunda derinden kök salmış. Elfler; İskandinav, Anglo Sakson ve Cermen kültürlerinde sıkça rastlanılan ‘mitolojik ve doğaüstü’ varlıklar. İzlanda’da bu varlıkları gördüklerini iddia edenlerin sayısı hiç de küçümsenecek kadar az değil ve siz siz olun asla bu konuyla ilgili dalga geçmeyin çünkü İzlandalılar, Elfler konusunda inanılmaz hassaslar. İzlanda Üniversitesi tarafından 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre, İzlanda halkının yüzde 62’si Elflerin gerçek olduğuna inanıyor araştırma bugün yapılsa yine aynı sonuç alınır. İzlanda kültüründe mitolojik kahramanlar olan Elflere ‘Huldufólk’ ismi veriliyor. Huldufólk, ‘saklı halk’, ‘görünmez insanlar’ anlamına geliyor. İnanca göre Elfler devasa kayalıklarda yaşıyorlar ve genel olarak insanlara karşı tehlike teşkil etmiyorlar hatta onlara inanan insanlara yardım bile ediyorlar. Yalnızca yaşam alanlarına bir zarar geldiğinde veya rahatsız edildiklerinde gayet de tehlikeli olabiliyorlar. İzlanda da bu görünmeyen varlıkları, yani Elfleri rahatsız etmemek için yol yapım planlarının değiştirilmesi oldukça sık rastlanan bir durum. Elflerin yaşadığına inanılan kayaları tahrip etmemek için inşaat şirketleri bile evlerin konuşlandırılmasını ona göre planlıyor. Aynı şekilde, İzlanda’da Elflere çarpabilir diye herhangi bir yere taş atmak hiç hoş karşılanmıyor yani nerdeyse yasak.

ELF OKULU BİLE VAR

Reykjavik’te İzlanda Paranormal Derneği’ne bağlı olan ‘Elf okulu’ bile var. En son 2013 yılında Alftanes Yarımadası ile Reykjavik’in bir banliyösü olan Gardabaer arasında planlanmış bir otoyolda ‘Huldufólk’ (saklı halkın) ‘görünmez insanlar’ın elf kilisesinin yaşam alanı tehlikede denilerek inşaatın durdurulması zorunlu kılınmış ve yol yapım planı değiştirilmiş. Her ne kadar inanılmaz gibi görünse de İzlanda’da Elfler, devlet başkanlarından tutunda entellektüel kesimlerden birçok ünlü ismin hayatlarına da ciddi anlamda yön veriyormuş. Bu kişiler hakkında anlatılan, yazılan çizilen birçok hikâye var. İzlanda gezim sırasında karşılaştığım İzlandalılardan bu hikâyeleri bolca dinledim ve bu konuda ne kadar ciddi olduklarına bizzat şahit oldum...

BAŞBAKANLARI DA SIRA DIŞI

İzlandalıların başbakanları da oldukça sıra dışı. Örneğin, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Makam aracında arkada oturmak yerine şoförünün yanında oturuyor. Kilisenin arkasında hiçbir korunması olmayan bir evde oturuyor, yani nerdeyse gidip evinin penceresinden içerisine bakabilirsiniz. Başbakanın gerçekten halktan biri olduğu, korumaları bile olmadan bisikletiyle sokakları dolaşıp halkla muhabbet ettiği söyleniyor. Bu yazımda da sık sık belirttiğim gibi, İzlandalılar her anlamda gerçekten değişik ve inanılmaz bir halk. İzlanda’da tuhaf olan bir diğer olay da şehir içlerinde köpeklerin dolaşmasının kesinlikle yasak olması! Köpek sahipleri köpeklerini ancak şehir dışındaki özel parklarda gezdirebiliyorlar ben bunu duyunca hemen Almanya’yı düşündüm, köpekler Almanya’da nerdeyse insanlardan daha değerli. Almanlar böylesi bir yaptırımı asla kabul etmezdi...

YANINIZA AYAKKABI ÇİVİLERİNİ ALIN

İzlanda’ya kışın gidecekseniz yanınıza almanız gereken en önemli şeylerden birisi, su ve rüzgâr geçirmez kalın kışlık giyecekler dışında (Schuh-Spikes) yani ayakkabı çivileri, ayakkabının altına giyiliyor. Bence gezileriniz sırasında buz üzerinde güvenle hareket etmek den daha önemli bir şey yok... İnanın bana özellikle şelalelerde ve parkta onsuz yürümek hemen hemen imkânsız gibi yanımda sağımda, solumda buzda kayıp düşen birçok turist gördüm…

SKY LAGOON

Yeni açılan ‘Sky Lagoon’da Atlantik denizinde ve sonsuzluk havuzunda kaybolun... Reykjavik’in şehir merkezine yaklaşık on dakikalık sürüş mesafesinde yer alan jeotermal lagün ‘Sky Lagoon’ Kopavogur’daki Karsnes Limanı’nın doğal ortamında kurulmuş. Bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu dinlendirebileceğiniz mükemmel bir yer. SPA’nın öne çıkan en büyük özelliği ise Atlantik denizi ile birleşmiş gibi görünen doğal bir sonsuzluk havuzu olması. 75 metre uzunluğundaki lav kayaları boyunca uzunan doğal jeotermal havuza girdiğinizde birkaç metre sonra, rüstik kaya duvarlarının ortasında, aniden Kuzey Atlantik’in uçsuz bucaksız manzarası ile karşı karşıya geliyorsunuz. Arka planda kayaların arasından akan bir şelale ve Atlantik denizi ile birleşiyormuş gibi görünen buharlaşan sularla birlikte mükemmel ötesi bir deneyim. Havuzun kenarındaki, çimenlerle kaplı çatısı olan ve neredeyse çevrenin büyüsünde kaybolan sıradan küçük kulübeye dikkat!

DENİZ MANZARALI SAUNA

Bu dışarıdan neredeyse hiç fark edilmeyen küçük bir kulübe gibi görünen yer, aslında İzlanda’da şimdiye kadar yapılmış en büyük tek parça pencereye sahip 90 derece sıcaklıktaki fin saunası. Merak etmeyin mayo ile giriliyor ve bu tek parça pencerenin dışında, sonsuz gibi uzanan Atlantik denizi görüntüsünü yaşamanızı kesinlikle öneririm. Hatta biraz şansınız varsa ve SPA’da akşama kadar kalırsanız bu parlak zümrüt yeşili sularda ruhunuzu dinlendirirken aynı zamanda hem dramatik bir gün batışını yaşayabilir hem de Kuzey Işıkları’nı bile görebilirsiniz.