Büyükelçilikten Almanya’daki Türklere çağrı...

“TÜRKİYE, Kovid-19’un yayılmaya başladığı ilk günlerden bu yana tüm dünyada baş gösteren bu salgının etkilerini en aza indirmeye yönelik çok sayıda tedbiri erkenden hayata geçirmiş ve bu çabalarına devam etmektedir. Devletimiz bu süreçte sağlık alanında bütün imkânlarını seferber etmekle birlikte ekonomik ve sosyal destek paketleri ile de her kesimden insanımızın yanında olmayı sürdürmektedir. Bugüne kadar zor zamanlarda hep ortaya koyduğumuz dayanışmanın en güzel örneklerini bu süreçte yine sergileyeceğimize inanıyoruz. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyerek Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği ‘Milli Dayanışma Kampanyası’nda, devlet millet el ele vererek, Kovid-19’a karşı alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilave destekler sunulması amaçlanmaktadır. İmkân sahibi tüm vatandaşlarımızı bu dayanışmaya destek olmaya davet ediyoruz.”