Büyükelçiden sert suçlama: Almanya, Ukrayna’yı gözden çıkarmış!

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HAFTALARDIR Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi için Almanya’nın silah yarımında bulunması talebini yineleyen Büyükelçi Andrij Melnyk, Rusya saldırıya geçtiği halde Almanya’nın savunma silahı bile verilmesine karşı çıkması üzerine küplere bindi. Almanya’nın Ukrayna’ya sadece 5 bin adet askeri miğfer göndermesini baştan beri eleştiren Andrij Melnyk, “Şayet savunma silahları bir asker ve sivilin bile hayatını kurtarırsa silah ihracı kararı verilmesine değer” derken, “Ama belli ki Almanya, Ukrayna’yı gözden çıkarmış” dedi.

‘BİZİ KURTARMAK İÇİN GEÇ KALINMIŞ DEĞİL’

Aynı zamanda Almanya’yı yüzbinlerle insanın ölümünü göze almış olmakla da suçladı. Büyükelçi Melnyk, Batı’nın kendilerine yardım etmesini beklediklerini vurgularken, “Bizi kurtarmak için henüz çok geç kalınmış değil. Batı gereken desteği vermeli“ dedi.