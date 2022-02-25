Büyükelçiden sert suçlama: Almanya, Ukrayna’yı gözden çıkarmış!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukraynadan acı itiraf... Rusyadan yaptırımlara sert yanıtUkrayna'dan acı itiraf... Rusya'dan yaptırımlara sert yanıt#Rusya
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyiSavaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'#RUSYA
Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobilde ekolojik felaket korkusuUkrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobil'de ekolojik felaket korkusu!#RUSYA
Rus tankı sivil aracı ezdi Ukraynadan inanılmaz görüntüler...Rus tankı sivil aracı ezdi! Ukrayna'dan inanılmaz görüntüler...#Ukrayna
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Rusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurduRusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke! Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurdu?#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştıUkrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!#Ukrayna
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Rusyaya tepkiler devam ediyor Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...Rusya'ya tepkiler devam ediyor! Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...#Rusya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Hadise hamile miHadise hamile mi?#Ece Erken
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasındaÜnlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında#Sean Penn
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
HABERLERAvrupa Haberleri

Büyükelçiden sert suçlama: Almanya, Ukrayna’yı gözden çıkarmış!

#Andrij Melnyk#AVRUPADAN HABERLER#Almanya, Ukrayna’Yı Gözden Çıkarmış!
Büyükelçiden sert suçlama: Almanya, Ukrayna’yı gözden çıkarmış

Almanya’nın Ukrayna’ya sadece 5 bin adet askeri miğfer göndermesini başından beri eleştiren Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, “Belli ki Almanya, Ukrayna’yı gözden çıkarmış” dedi.

Haberin Devamı

HAFTALARDIR Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi için Almanya’nın silah yarımında bulunması talebini yineleyen Büyükelçi Andrij Melnyk, Rusya saldırıya geçtiği halde Almanya’nın savunma silahı bile verilmesine karşı çıkması üzerine küplere bindi. Almanya’nın Ukrayna’ya sadece 5 bin adet askeri miğfer göndermesini baştan beri eleştiren Andrij Melnyk, “Şayet savunma silahları bir asker ve sivilin bile hayatını kurtarırsa silah ihracı kararı verilmesine değer” derken, “Ama belli ki Almanya, Ukrayna’yı gözden çıkarmış” dedi.

‘BİZİ KURTARMAK İÇİN GEÇ KALINMIŞ DEĞİL’
Aynı zamanda Almanya’yı yüzbinlerle insanın ölümünü göze almış olmakla da suçladı. Büyükelçi Melnyk, Batı’nın kendilerine yardım etmesini beklediklerini vurgularken, “Bizi kurtarmak için henüz çok geç kalınmış değil. Batı gereken desteği vermeli“ dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Andrij Melnyk#AVRUPADAN HABERLER#Almanya, Ukrayna’Yı Gözden Çıkarmış!

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya