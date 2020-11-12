Büyükelçi uyardı: ‘8 gün önce 314’tü, 400’ü geçti’

BUNUN üzerine Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye kökenli vatandaşları uyardı: “Rakamlar alarm verici. 3 Kasım’da Kovid-19 dolayısıyla Almanya’da hayatını kaybeden Türklerin sayısının 314’e ulaştığını paylaşmıştım. Bugün itibariyle bu sayı maalesef 400 sınırını aşmış durumda. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, sağlığımızı koruyalım.”