Büyükelçi uyardı: ‘8 gün önce 314’tü, 400’ü geçti’
Almanya’da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı korkutuyor. 3 Kasım’da hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 314 olarak açıklanırken, dün itibarıyla 400 sınırını aştı.
BUNUN üzerine Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye kökenli vatandaşları uyardı: “Rakamlar alarm verici. 3 Kasım’da Kovid-19 dolayısıyla Almanya’da hayatını kaybeden Türklerin sayısının 314’e ulaştığını paylaşmıştım. Bugün itibariyle bu sayı maalesef 400 sınırını aşmış durumda. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, sağlığımızı koruyalım.”
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