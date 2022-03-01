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Büyükelçi Ümit Yalçın’dan, İçişleri Bakanı Priti Patel’e ziyaret

#Londra#Ümit Yalçın#Ziyaret
Büyükelçi Ümit Yalçın’dan, İçişleri Bakanı Priti Patel’e ziyaret

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve İngiltere arasında güvenlik ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliği ve Ankara Anlaşmalıların vize sorunu ele alındı.

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T.C. Londra Büyükelçiliği ziyareti resmi sosyal medya sayfasından duyurdu. Duyuruda: “Büyükelçi Yalçın, İngiltere İçişleri Bakanı Patel’le bir araya geldi. Verimli geçen görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasında güvenlik ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliği ve Ankara Anlaşmalıların vize sorunu ele alındı” ifadesi yer aldı.

Büyükelçi Ümit Yalçın’dan, İçişleri Bakanı Priti Patel’e ziyaret

Büyükelçi Ümit Yalçın’dan, İçişleri Bakanı Priti Patel’e ziyaret
Büyükelçi Ümit Yalçın’dan, İçişleri Bakanı Priti Patel’e ziyaret
Büyükelçi Ümit Yalçın’dan, İçişleri Bakanı Priti Patel’e ziyaret
Büyükelçi Ümit Yalçın’dan, İçişleri Bakanı Priti Patel’e ziyaret

 

 

 

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#Londra#Ümit Yalçın#Ziyaret

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