Büyükelçi Ümit Yalçın’dan, İçişleri Bakanı Priti Patel’e ziyaret

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T.C. Londra Büyükelçiliği ziyareti resmi sosyal medya sayfasından duyurdu. Duyuruda: “Büyükelçi Yalçın, İngiltere İçişleri Bakanı Patel’le bir araya geldi. Verimli geçen görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasında güvenlik ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliği ve Ankara Anlaşmalıların vize sorunu ele alındı” ifadesi yer aldı.