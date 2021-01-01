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Avrupa
AA / Fotoğraf: Facebook
Haber Giriş: 01.01.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Büyükelçi Ulusoy, Türk esnafın yeni yılını kutladı

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Büyükelçi Ulusoy, Türk esnafın yeni yılını kutladı
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Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brüksel’deki Schaerbeek semtinde esnafla buluşarak yeni yıllarını tebrik etti.

Büyükelçi Ulusoy, beraberinde Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ile yılbaşı alışverişini Schaerbeek semtindeki Türk esnaftan yaptı. Ulusoy, esnaf ve çalışanlarla sohbet ederek özellikle salgın döneminde kendisi ve diğer büyükelçilik ve başkonsolosluk personelinin mümkün olduğunca Türklerin işlettiği mağazalardan alışveriş yapmaya dikkat ettiğini söyledi. Salgınla mücadelede Türk toplumunda dayanışmanın önemine işaret eden Ulusoy, Belçika’daki Türk toplumunun salgın döneminde desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ulusoy, Belçika’daki Türklerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak yeni yıl için başta sağlık olmak üzere iyi dileklerini iletti.

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