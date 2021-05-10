Büyükelçi Tuncalı’dan Ramazan Bayramı mesajı

“BU yıl da devam eden koronavirüs salgını dolayısıyla farklı bir ramazan dönemi geçirsek de, sevgiyi yaşatarak ve dostlukları paylaşarak Birleşik Krallık’ta siz sevgili kardeşlerimizle birlikte Ramazan Bayramı’mıza ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Toplumsal yaşamımızda müstesna yeri olan Bayramlarımız beraberlik bağlarımızın daha da güçlendiği, sevinç ve sıkıntıların paylaşıldığı ve ihtiyaç içerisinde olanlara daha çok yardım elinin uzatıldığı zamanlardır. Vatandaşlarımız, derneklerimiz, iş insanlarımız büyük gayretlerle ramazan dolayısıyla maddi ve manevi yardım faaliyetlerinde bulunarak toplumumuzun daha da güçlü olmasını sağlamaktadır. Temsilciliğimiz de aynı doğrultuda vatandaşlarımızın dayanışma ve esenliğine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizden uzakta kutladığımız her bayram, toplumsal birlikteliğimizin ve kültürel değerlerimizin korunması ve devamı açısından önemlidir. Bu önemli ve özel zamanda hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerimizin, toplumumuz bireyleri ve değerli derneklerimiz tarafından yaşatılmasının güzelliğiyle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, sağlık, umut ve sevgi dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederim.”