Büyükelçi Tunalıgil anıldı

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VİYANA’da Ermeni teröristlerce şehit edilen 3 Türk diplomatın anısına elçiliğin dış cephesine yapılan plaket konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, “22 Ekim 1975’te büyükelçilik makamında Türkiye’yi temsilen görevinin başındayken Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil ve vatanlarından binlerce kilometre uzakta görev yaparken yine Ermeni teröristler tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden şehit diplomatları anmak için burada toplandık” dedi. Merhum Tunalıgil’in, Ermeni teröristler tarafından şehit edilen ilk büyükelçi oluğunu belirten Ceyhun, 1970 ve 80’li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 58’i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Viyana’da 20 Haziran 1984’te Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen ve Birleşmiş Miletler (BM) Sosyal Kalkınma ve İnsancıl İşler Merkezi Direktör Yardımcısı Evner Ergun’un da 19 Kasım 1984’de şehit edildiğini hatırlatan Ceyhun, şöyle konuştu:

