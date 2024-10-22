Büyükelçi Tunalıgil anıldı

AA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 14:17
Avusturya’nın başkenti Viyana’da 22 Ekim 1975’te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi.
VİYANA’da Ermeni teröristlerce şehit edilen 3 Türk diplomatın anısına elçiliğin dış cephesine yapılan plaket konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, “22 Ekim 1975’te büyükelçilik makamında Türkiye’yi temsilen görevinin başındayken Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil ve vatanlarından binlerce kilometre uzakta görev yaparken yine Ermeni teröristler tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden şehit diplomatları anmak için burada toplandık” dedi. Merhum Tunalıgil’in, Ermeni teröristler tarafından şehit edilen ilk büyükelçi oluğunu belirten Ceyhun, 1970 ve 80’li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 58’i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Viyana’da 20 Haziran 1984’te Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen ve Birleşmiş Miletler (BM) Sosyal Kalkınma ve İnsancıl İşler Merkezi Direktör Yardımcısı Evner Ergun’un da 19 Kasım 1984’de şehit edildiğini hatırlatan Ceyhun, şöyle konuştu:
‘TERÖRE BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYECEĞİZ’
“Viyana’daki Türk diplomatları ve Türk toplumunun temsilcileri olarak bu alçak terör saldırılarını bir kez daha en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Türk milleti teröre boyun eğmedi ve hiçbir zaman eğmeyecek. Her yıl bu anma
törenlerinde dile getirdiğim ifadeleri maalesef bu yıl da tekrarlamak zorundayım. Diğer birçok yerde olduğu gibi Viyana’da kaybettiğimiz şehitlerimizin katilleri yakalanamamış ve hak ettiklerini cezaları almamışlardır. Adaletin tecelli etmemiş olması, 49 yıl önce açılan bu yaranın hâlâ kanamasına neden oluyor. Bu durum hem şehitlerin ailelerine hem de Türk milletine olayların kendisi kadar acı veriyor.”
Şehitler için dua okunan törene, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve Türkiye’nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler’in yanı sıra buradaki Türk toplumunun temsilcileri katıldı.