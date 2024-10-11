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Büyükelçi Şen’e ziyaret

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#Almanya#Güner Öztel#Ahmet Başar Şen
Büyükelçi Şen’e ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:09

Almanya’nın Württemberg Türk Veli Birlikleri Federasyonu Başkanı Güner Öztel, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’e iade-i ziyarette bulundu, bölgede yürüttükleri eğitim ve Türk dili konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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TÜRK toplumunu yakından ilgilendiren konular üzerine fikir alışverişinde bulunan Başkan Güner, federasyonun Türkçe eğitimi ve kültürel faaliyetler konusundaki hedeflerini ve projelerini aktardı. Büyükelçi Ahmet Başar Şen, Güner Öztel’e çalışmalarında başarılar dileyerek, destek vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Bu tür iş birliklerinin, Türk toplumu için önemli bir sinerji oluşturduğuna dikkati çeken Büyükelçi Şen, ‘eğitim alanında yapılacak projelerin toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacağına inandığını, federasyonun, Türk kültürünü ve dilini koruma çabalarının desteklenmesi gerektiğini, bu konularda her zaman yanlarında olacaklarını’ dile getirdi.
Württemberg Veli Dernekleri Federasyon Başkanı Güner Öztel de Büyükelçi Şen’in desteğinin yürütülen çalışmalara olan motivasyonu artıracağını ve Türk toplumunun Almanya’daki yerleşik kültürel kimliğinin güçlenmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

 

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#Almanya#Güner Öztel#Ahmet Başar Şen

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