Büyükelçi Şen’den veda resepsiyonu

Haberin Devamı

ALMANYA’da son 20 yıldır farklı görevlerde bulunan ve başkent Berlin’de 4 yıl Başkonsolos 3.5 yıl da Büyükelçi olarak görev yapan Şen, veda resepsiyonunda hem duygu dolu anlar yaşadı hem de yaşattı. Konuşmasına Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet dileyerek başlayan Büyükelçi Şen, “3.5 yılın ardından Berlin Büyükelçiliği görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir Türk diplomatı olarak farklı duygular içerisindeyim. Daha önce Berlin Başkonsolosluğu da yaptığım için burada sizlerle hep yakın ilişkiler içinde oldum. Dostluğumuzu, yakınlığımızı her daim sürdürmeye çabaladım. Türk-Alman ilişkileri her zaman çok boyutlu ve iç içe geçmiş katmanlardan oluşmuştur. İki ülke arasında siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve akla gelebilen diğer birçok alanda çok gelişmiş, karmaşık yapılarda ilişkilerimiz mevcuttur” dedi.

Haberin Devamı

TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNE KATKI

Büyükelçi Şen, Almanya’daki Türk toplumunun hem Almanya’ya hem de Türkiye’ye çok önemli katkılarda bulunduğunun da altını çizdi. Türklerin iki ülke arasında bir köprü görevi üstlendiğini de hatırlatırken, zaman zaman sıkıntılar yaşansa da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilerek sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü Berlin Filarmoni Orkestrası’nda düzenlenen özel bir konserle kutladıklarını ve bunun kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasım 2023’te Berlin’e gerçekleştirdiği ziyaretin, Türk-Alman ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu da ifade etti. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık hakkını elde etmelerinin Türk toplumu için büyük bir kazanım olduğunu da vurguladı.





Haberin Devamı

TÜRK TOPLUMUNUN DAYANIŞMA GÜCÜ

Büyükelçi Ahmet Başar Şen, Almanya Türk toplumunun 6 Şubat deprem sonrası başlattığı yardım kampanyalarının önemine de vurgu yaparken, “Deprem bölgesine ulaşan yardımlar, buradaki Türk toplumunun dayanışma gücünü bir kez daha göstermiştir” dedi. Görevini 1 Şubat itibarıyla devredeceği deneyimli ve başarılı diplomat Gökhan Turan’a tam destek verdiğini de ifade etti. “Büyükelçi Gökhan Turan, Almanya’yı iyi bilen, tecrübeli bir diplomattır. İlişkilerimizi ve sunduğumuz hizmetleri çok daha ileriye taşıyacağına inancım tamdır” derken kendisine başarılar diledi. Konuşmasını, “Hakkınızı helal edin. Hepinizi gönülden selamlıyorum. Kalın sağlıcakla” sözleriyle bitiren ve Almanya Türk toplumuna veda eden Büyükelçi Şen kendisi duygu dolu anlar yaşarken, aynı hisleri katılımcılara da yaşattı.

Haberin Devamı