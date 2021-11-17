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Büyükelçi Şen ve Senatör Kalaycı’dan çağrı: Aşı olun

#Dilek Kalaycı#Almanya#Robert Koch Enstitüsü
Büyükelçi Şen ve Senatör Kalaycı’dan çağrı: Aşı olun

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, Berlin Büyükelçiliği’nde düzenledikleri ortak basın toplantısında Almanya’daki Türkiye kökenli toplumu aşı olmaya çağırdı.

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ALMANYA’da şu ana kadar 2 bin 870 Türk vatandaşının koronavirüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Büyükelçi Başar Şen, dördüncü dalganın çok etkili olduğunu söyledi: Şen, “Başlattığımız kampanya ile amacımız vatandaşlarımıza aşıyı tavsiye etmek ve iki aşısını yaptıranlara da hatırlatıcı aşı yaptırmalarını hatırlamaktır” dedi. Almanya’daki Türklerin daha az aşı olduğu yönündeki algının doğru olmadığını ve Türkiye kökenlilerle ilgili herhangi bir aşı istatistiğinin bulunmadığını belirten Şen, Türkiye’de, Almanya’daki Türk vatandaşlarının korona durumuyla ilgili ‘Koordinasyon Merkezi’ kurulduğunu kaydetti. Şen, şunları söyledi:

‘INSIDANS REKOR SEVİYEDE’
“Korona salgının dördüncü dalgası Almanya’yı etkisi altına alıyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 5 milyonu aşan toplam vaka sayısı var. Ölüm sayısı 100 bine yaklaştı. İnsidans değeri 319 oldu. Rekor seviyede. Ülkede aşılanma oranı yüzde 67. Türkiye’de 18 yaş üstü aşılama oranı yüzde 80’i aştı. Ancak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre aşılar 3-6 ay arasında etkisini kaybediyor. Aşılamanın düşük olduğu eyaletlerde hastalık oranı yüksek. Aşı olanlar da hasta olabiliyor. Ancak bu kişilerin hastaneye yatış oranları aşı olmayanlara göre düşük. Almanya’da tüm vatandaşlarımıza aşı olmamışlarsa aşı olmalarını, aşı olmayanlara da aşı yaptırmaları konusunda tavsiye vermelerini söylüyorum.”

‘TÜM TOPLUMA YAYMALIYIZ’
Almanya’da durumun vahim olduğunu belirten Senatör Dilek Kalaycı ise şöyle konuştu: “Sadece Almanya’da değil, tüm dünyada vaka sayıları arttı. Aşı için çağrı yapmak en doğrusu. Almanya başarılı aşılama kampanyası yürüttü. Ancak yüzde 70’lerde takılıp kaldık. Yüzde 70’in yetersiz olduğunu gördük. Uzmanlar aşı oranının yüzde 85’lerde olursa salgının önlenebileceğini söylemişti. Uzmanlar daha önce uyarmıştı. Biz Berlin’de başarılı bir aşı kampanyası yürüttük. 60 yaş üstündekilerde aşılama oranı yüzde 90. Yaşlılarda elde ettiğimiz başarıyı tüm topluma yaymamız gerekiyor. Aşı olup olmamak sadece kişiyi ilgilendiren bir konu değil, toplumsal bir sorumluluk. Dördüncü dalga aşı olmayanların dalgası. Aşının hızlı yayılmasının sebebi o. Ama aşı olmayanlar da etkileniyor. Vaka sayısı artışı insanların bir araya gelmesinden oluşuyor. Aşılamanın yanı sıra buluşmalarda daha dikkat edilmesi gerekir.”

 

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#Dilek Kalaycı#Almanya#Robert Koch Enstitüsü

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