Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

Haberin Devamı

Büyükelçi Turan, Bellevue Sarayı’na gelişinde Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzaladı. Büyükelçi Turan onur defterine Almanca olarak “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini ve derinleştirilmesini ümit ediyorum. Türkiye’nin Almanya’daki yeni Büyükelçisi olarak bunun için her türlü katkıda bulunacağım. Saygılarımla. 26.02.2025” yazdı.



Turan, güven mektubunu sunduğu Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir süre baş başa da görüştü. Büyükelçi Turan, görüşmenin ardından saraydan uğurlanırken Türk bayrağı göndere çekildi.



