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Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

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#Gökhan Turan#Berlin Büyükelçisi#Frank Walter Steinmeier
Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 15:16

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’e güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı.

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Büyükelçi Turan, Bellevue Sarayı’na gelişinde Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzaladı. Büyükelçi Turan onur defterine Almanca olarak “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini ve derinleştirilmesini ümit ediyorum. Türkiye’nin Almanya’daki yeni Büyükelçisi olarak bunun için her türlü katkıda bulunacağım. Saygılarımla. 26.02.2025” yazdı. 

Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

Turan, güven mektubunu sunduğu Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir süre baş başa da görüştü. Büyükelçi Turan, görüşmenin ardından saraydan uğurlanırken Türk bayrağı göndere çekildi.


Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı

Büyükelçi Gökhan Turan görevine başladı









 

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#Gökhan Turan#Berlin Büyükelçisi#Frank Walter Steinmeier

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