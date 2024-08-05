Büyükelçi Ertaş’tan Türk toplumuna: Dikkatli olun

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Gelişmeler hakkında AA’nın sorularını yanıtlayan Büyükelçi Ertaş, Birleşik Krallık’ın farklı şehirlerinde yaşanan yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı eylemler karşısında vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmaları, Birleşik Krallık kolluk güçlerinin uyarılarına riayet etmeleri ve olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarının önem taşıdığını vurguladı. İngiltere hükümeti ve yerel makamlardan konu hakkında sağduyulu açıklamalar geldiğinin altını çizen Büyükelçi Ertaş, şunları söyledi:

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“Vatandaşlarımızın, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemeleri ve Birleşik Krallık makamları ile Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde, 7/24 esasıyla çalışan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne (+44 203 608 80 90 ve +90 312 292 29 29) ve Londra Büyükelçiliğimiz ile Birleşik Krallık’taki üç Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür.”

OLAYLAR NASIL BAŞLADI

Olaylar, geçen pazartesi günü Southport’taki bir dans kursuna yapılan bıçaklı saldırıda 6, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 kız çocuğunun öldürülmesi, 8’i çocuk 10 kişinin yaralanmasının ardından başladı. Aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen 17 yaşındaki Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yayınca, ülkenin her yerinde mülteci karşıtı eylemler başladı. Polis, şüphelinin Galler’in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etti. Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar polisle ve karşıt görüşlülerle çatıştı, çok sayıda iş yerine saldırdı. Önceki günkü eylemlerde polis, 90’ın üzerinde eylemciyi gözaltına aldı. Dün Middlesbrough kentinde bir araya gelen aşırı sağcılar ise sığınmacıların tutulduğu bir oteli yakmaya çalıştı. Aşırı sağcılar çok sayıda kentte eylemlere devam edeceklerini açıkladı.