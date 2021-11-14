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Büyükelçi Çimen Keskin’den 15 Kasım mesajı

#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Çimen Keskin#AVRUPADAN HABERLER
Büyükelçi Çimen Keskin’den 15 Kasım mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Kıbrıs Türk Halkı’nın dönüm noktası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne verdiği çetin mücadelelerle Ada’daki varlığına sahip çıkmayı bildiğini belirten Çimen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“KIBRIS Türk halkı, 15 Kasım 1983 tarihinde kendi kaderini tayin hakkının en önemli göstergesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ederek egemenliğine sahip çıkma yönündeki kararlı duruşunu göstermiştir. 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı için özgürlük anlamına gelen onurlu bir tarihtir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı bugün ve yarınlarımız için attığımız en önemli adımdır. Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi konusunda 1968 yılından bu yana devam eden tüm çözüm süreçlerinde yapıcı ve anlaşmadan yana olan samimi tutumuyla, üzerine düşeni her daim yerine getirerek tüm dünyaya çözüm yönündeki iradesini kanıtlamıştır.”

‘KAYBETME LÜKSÜ YOKTUR’
“Buna karşın Kıbrıs Rum tarafı, dünya tarafından 1963 yılında silah zoruyla gasp ettiği ortaklık devletinin tek temsilcisi olarak tanınmış olmanın rahatlığıyla, tüm müzakere süreçlerinde Kıbrıs Türk tarafıyla yönetimi ve refahı paylaşmaya isteksiz olmuş ve hiçbir anlaşmaya yanaşmayan uzlaşmaz bir tutum sergileyerek çözümün önündeki en büyük engel olmaya devam etmiştir. Hal böyleyken, haksız izolasyonlar altında yaşamaya mahkûm edilen Kıbrıs Türklerine karşı on yıllardır devam eden adaletsizlik tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir. Bu bağlamda, iki taraf arasında eşit şartların sağlanmasını teminen, Kıbrıs Türk tarafına uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir anlaşmayı isteyen uluslararası camiaya düşen önemli bir sorumluluktur. Hatırlanacağı üzere, Kıbrıs konusundaki son resmi müzakere süreci, 2017 yılında Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla güç paylaşımı ve siyasi eşitlik çerçevesinde bir ortaklığa yanaşmaması nedeniyle çökmüştü. Kıbrıs Türkü’nün denenmiş ve başarısız olmuş parametrelere dayalı müzakere süreçlerinde bir 50 yıl daha kaybetme lüksü yoktur. Kıbrıs Türk tarafı, her zaman olduğu gibi bugün de Ada’da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde gerekli gayreti göstermeye devam ederken, Ada ve etrafında istikrar, güvenlik ve iş birliğinin tesisinin gerekliliğini de göz önünde bulundurmaktadır.”

‘HAKSIZ KISITLALARA MARUZ KALINDI’
“Bu bağlamda Kıbrıs Türk tarafı, Nisan 2021’de Cenevre’de, Ada’da var olan gerçeklere dayalı önerisini sunmuş ve kayda geçirmiştir. Kıbrıs Türk tarafının önerisinin özü, Kıbrıs Türk halkının devletinin doğuştan gelen yadsınamaz bir hak olan egemen eşitliğinin ve uluslararası eşit statüsünün güvence altına alınmasıdır. İki taraf arasında eşit şartların sağlanması, Kıbrıs Türklerine karşı on yıllardır devam eden adaletsizliğin düzeltilmesi anlamına da gelecektir. Birleşik Krallık’ta yaşamakta olan ve hem ülkemize hem de yaşadıkları topluma çok değerli katkıları bulunan siz kıymetli vatandaşlarımızın, Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı haksız kısıtlamaların kaldırılması yönünde sesimizi her platformda duyurması ve birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesi, haklı davamızın başarıya ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına mücadele eden toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, aziz şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize şükranlarımızı sunar, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için atan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutlarım.”

 

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#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Çimen Keskin#AVRUPADAN HABERLER

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