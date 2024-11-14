Büyükelçi Ceyhun, Başbakan Nehammer ile vedalaştı

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BÜYÜKELÇİ Ozan Ceyhun, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Görev süremiz boyunca Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin güçlenmesine büyük katkılar sağladık. İki ülke arasındaki dostluğun gelişmesi ve iş birliğinin artması için gösterilen çaba, Avusturya’da takdirle karşılandı. Bugün Başbakanlık tarafından o özel buluşma ve Şansölye Nehammer’in misafirperverliği için teşekkür ederiz. İki ülkenin yakın ilişkilerinde ulaşılan bu önemli noktaya gelmesinde katkıda bulunmanın gururunu da ifade etmek isterim. Görev süremizde Avusturya ve Türkiye arasında köprülerin daha da güçlenmesine vesile olurken, ülkemizi temsil etme konusundaki diplomasi alanında en iyi temsili ettiğimize inanıyorum. Benden sonra görev alacak Büyükelçimize başarılar dilerim.”