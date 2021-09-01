MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBüyükelçi Başar Şen, güven mektubunu sundu
GeriAvrupa Büyükelçi Başar Şen, güven mektubunu sundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 01.09.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Büyükelçi Başar Şen, güven mektubunu sundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükelçi Başar Şen, güven mektubunu sundu

Berlin’de 2012-2016 yılları arasında Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu olarak görev yapan Ahmet Başar Şen, Berlin Büyükelçisi olarak göreve başladı. Başar Şen, Schloss Bellevue’de düzenlenen törende, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e güven mektubunu sundu. Bununla birlikte resmi olarak görevine başlayan Şen, kararnamesinin imzalanmasından sonra temmuz ayında Berlin’e gelmişti.

Büyükelçi Başar Şen, güven mektubunu sunduBERLİN Başkonsolosu olduğu dönemde Berlin’deki Türk toplumuyla sıcak ilişkiler kuran Şen, diplomatik kariyerinde Almanya’da üçüncü kez görev almış oldu. İki çocuk babası Şen, 1996 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. 2010-2012 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı’nda daire başkanı oldu. 2016’da Berlin Başkonsolosu olarak görevini tamamladıktan sonra 13 Aralık 2016’da Taşkent Büyükelçisi olarak atandı. 7 Ocak 2019 tarihine kadar bu görevini sürdüren Şen, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü oldu. Almanca ve İngilizce bilen Şen, 2016 yılından beri Berlin Büyükelçiliği görevini sürdüren Ali Kemal Aydın’dan görevi devraldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi