Büyükelçi Başar Şen, güven mektubunu sundu

BERLİN Başkonsolosu olduğu dönemde Berlin’deki Türk toplumuyla sıcak ilişkiler kuran Şen, diplomatik kariyerinde Almanya’da üçüncü kez görev almış oldu. İki çocuk babası Şen, 1996 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. 2010-2012 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı’nda daire başkanı oldu. 2016’da Berlin Başkonsolosu olarak görevini tamamladıktan sonra 13 Aralık 2016’da Taşkent Büyükelçisi olarak atandı. 7 Ocak 2019 tarihine kadar bu görevini sürdüren Şen, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü oldu. Almanca ve İngilizce bilen Şen, 2016 yılından beri Berlin Büyükelçiliği görevini sürdüren Ali Kemal Aydın’dan görevi devraldı.