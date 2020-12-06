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Haber Giriş: 06.12.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Büyükelçi Ali Kemal Aydın’ın acı günü

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Büyükelçi Ali Kemal Aydın’ın acı günü
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Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın annesi Tayyibe Aydın (83) Erzincan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın’ın cenazesi Terzibaba Mezarlığı’nda defnedildi.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Erzincan ili Tercan İlçesi Kargın eski Belediye Başkanı Ramiz Aydın ile Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden emekli Talat Aydın ve TCDD Erzincan İşletme Müdürü Kenan Aydın’ın annesi, Eğitimci- Yazar Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın babaannesi Tayyibe Aydın, 83 yaşında hayata veda etti.

Büyükelçi Ali Kemal Aydın’ın acı günü

Tayyibe Aydın’ın cenaze namazı korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm tedbirlere uyularak ikindi namazından önce Terzibaba Mezarlığı’nda kılınarak defin işlemi gerçekleştirildi. Cenazeye, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Aydın ailesinin yakınları katıldı.

Büyükelçi Ali Kemal Aydın’ın acı günü

Büyükelçi Ali Kemal Aydın’ın acı günü

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