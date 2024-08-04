‘Büyükanneler’ aşırı sağa karşı sokağa çıktı

ERFURT / BERLİN / HAMBURG / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 12:18
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Almanya’da hafta sonu peş peşe gösteriler düzenlendi. ‘Büyükanneler Aşırı Sağa Karşı Hareketi’ öncülüğünde Erfurt’ta düzenlenen aşırı sağ karşıtı gösteriye yoğun katılım oldu. ‘Aykırı Düşünenler’ Berlin’de, eşcinseller ise Hamburg’da sokağa çıktı.
ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de sonbaharda yapılacak seçimler öncesinde demokrasinin korunması için ‘nineler’ sokaklara döküldü. Birkaç yıldan beri aşırı sağcı gelişmelere, anti-semitizme ve kadınlara yönelik düşmanlıklara karşı mücadele veren ‘Büyükanneler Aşırı Sağa Karşı’ hareketi (Omas gegen Rechts) öncülüğünde Thüringen’in başkenti Erfurt’ta düzenlenen gösteriye farklı yaş gruplarından kadınlı erkekli çok sayıda kişi katıldı. “Demokrasiyi korumak, faşizmi engellemek”, “Bizim milliyetimiz insandır” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, demokrasinin korunması için sağduyulu herkesi kararlı bir şekilde mücadele vermeye çağırdılar. Polis, gösterinin barışçıl bir biçimde geçtiğini ve müdahale gerektirecek herhangi bir olay yaşanmadığını açıkladı. Gösteri öncesinde Erfurt’ta aynı hareketin federal düzeydeki ilk kurultayı da yapıldı. Thüringen Eyalet Parlamentosu Başkanı Birgit Pommer, bu buluşmayı ‘kadınların sergilediği sivil cesaret’ olarak nitelerken, “Kadınlarımız demokratik değerleri güçlendirdikleri gibi eyaletimizdeki, ülkemizdeki birlikteliği de artırıyorlar” dedi.
‘COMPACT’ GÖZALTISI
Almanya’da bir önceki hükümetin koronavirüse yönelik tedbirlerini protesto eden ‘Aykırı Düşünenler’ (Querdenker
) hafta sonunda Berlin’de yine sokaklara çıktı. “Özgürlük, Barış, Sevinç” sloganıyla düzenlenen gösteriye polisin verilerine göre 9 bin, organizatörlere göre 17 bin kişi katıldı. ‘Barış güvercinli’ flamalar taşıyan göstericiler, “Savaş değil barış” çağrısında bulundular. Aynı zamanda koronavirüs dönemindeki yolsuzluklarla ve yersiz kararlarla ilgili iddiaların üzerine gidilmesini istediler. 500’e yakın polisin görev aldığı gösteri sırasında ciddi bir olayın yaşanmadığı, ancak kısa süre önce yasaklanan aşırı sağcı ‘Compact’ dergisinin adının yazılı olduğu afişler taşıyan 2 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.
250 BİN KİŞİ KATILDI
Eşcinseller ise dün Hamburg’da rengarenk giysilerle sokaklara çıkarak eşit haklar verilmesi, homoseksüel, lezbiyen ve cinsiyet değiştirenlerin daha iyi korunması için yürüdüler. Ağırlıklı olarak gökkuşağı renkli bayrakların taşındığı gösteriye 250 bine yakın kişi katıldı. Hamburg Başbakanı Peter Tschentscher (SPD), Başbakan Yardımcısı Katharina Fegebank (Yeşiller) ve Ukrayna’nın Hamburg Başkonsolosu Iryna Tybinka gösteriye katılarak destek verdi. Göstericiler “Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı mağdur edilemez” yazılı Alman Anayasası’nın 3. maddesine, ‘eşcinsellerin her alanda eşit haklara sahip olmasının ve daha iyi korunmasının’ da girmesini talep ettiler.