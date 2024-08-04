‘Büyükanneler’ aşırı sağa karşı sokağa çıktı

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ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de sonbaharda yapılacak seçimler öncesinde demokrasinin korunması için ‘nineler’ sokaklara döküldü. Birkaç yıldan beri aşırı sağcı gelişmelere, anti-semitizme ve kadınlara yönelik düşmanlıklara karşı mücadele veren ‘Büyükanneler Aşırı Sağa Karşı’ hareketi (Omas gegen Rechts) öncülüğünde Thüringen’in başkenti Erfurt’ta düzenlenen gösteriye farklı yaş gruplarından kadınlı erkekli çok sayıda kişi katıldı. “Demokrasiyi korumak, faşizmi engellemek”, “Bizim milliyetimiz insandır” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, demokrasinin korunması için sağduyulu herkesi kararlı bir şekilde mücadele vermeye çağırdılar. Polis, gösterinin barışçıl bir biçimde geçtiğini ve müdahale gerektirecek herhangi bir olay yaşanmadığını açıkladı. Gösteri öncesinde Erfurt’ta aynı hareketin federal düzeydeki ilk kurultayı da yapıldı. Thüringen Eyalet Parlamentosu Başkanı Birgit Pommer, bu buluşmayı ‘kadınların sergilediği sivil cesaret’ olarak nitelerken, “Kadınlarımız demokratik değerleri güçlendirdikleri gibi eyaletimizdeki, ülkemizdeki birlikteliği de artırıyorlar” dedi.