‘Büyük vergi indirimi yok’

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SÜDDEUTSCHE Zeitung gazetesine bir demeç veren Merz, “Son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kimseye büyük çapta vergi indirimi sözü vermiyoruz, veremeyiz de. Ancak hayata geçirmeyi planladığımız vergi reformuyla işletmelere yönelik kademeli olarak küçük çapta da olsa vergi indirimini gerçekleştirmek istiyoruz. Hedef, işletmelerin geleceklerini daha iyi bir şekilde planlamalarına imkân kılmaktır. Ama gündemimizde sabahtan akşama kadar çalışan insanlarımızın yükünü hafifletmek de var. Çalışan kesimin de vergi yükünü hafifletmek istiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

‘MESLEĞİ POLİTİKA’

Ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayı Merz, seçim kampanyası sırasında Şansölye Olaf Scholz ile kendi arasındaki farklılıkları ön plana çıkaracağını vurguladı. Kendisinin ekonomik alanda daha çok tecrübeye sahip olduğunu belirtirken, Scholz’un kendisine yönelik söylediği “Yönetim tecrübesi yok” sözüne de tepki gösterdi. 1989-1994 yıllarında Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili, 1994-2009 yıllarında Federal Meclis milletvekili olarak görev yapan, 2021 yılında yeniden milletvekili seçilen ve 2022’de CDU liderliğini üstlenen Merz, “Benim ekonomik alanda büyük tecrübelerim var. Almanya’da faaliyet gösteren 2 ayrı büyük Amerikan şirketinde çalıştım. Bu süre zarfında irili ufaklı birçok Alman şirketiyle de irtibatım oldu. Ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri hep yakından takip ettim. Ama yıllardır politikanın da içindeyim” dedi. Merz “Scholz’un mesleği politika” diyerek yaşamın diğer alanlarında tecrübe sahibi olmadığını söyledi.