Büyük soygun davasında hakim, ‘Robin Hood değil’ dedi, Yasemin’e 6 yıl 9 ay hapis verdi!’

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BREMEN Eyalet Mahkemesi’ndeki duruşmada suçunu kabul eden Yasemin G., “Soygun sırasında yaklaşık 8 milyon Euro saydım. Planım paranın büyük kısmını, yani 6 milyon Euro’yu almak üzerineydi. Ancak sonunda elime geçen yalnızca 20 bin Euro oldu. Daha fazlası değil” dedi. Yasemin G., çalıştığı Loomis adlı şirkette bankaların ATM’lerine para taşımak için kasetleri doldurmakla görevliydi. Yasemin 21 Mayıs 2021’de 8.2 milyon Euro’yu çöp torbalarına saklayarak dışarı çıkardı ve ardından kayıplara karıştı.

KENDİ PLANINI UYGULADI

Türkiye’de olduğu tespit edilen Yasemin G. bu yıl mart ayında Almanya’ya dönerek teslim oldu. Mahkemede ifade veren Yasemin G., soygun fikrinde kendisine en yakın arkadaşı Büşra S. ve onun erkek arkadaşı Yiğit T.’nin yardım ettiğini söyledi. Yiğit T.’nin Türkiye’de bir çağrı merkezi işlettiği ve bu işi dolandırıcılık amacıyla kullandığı iddia ediliyor.

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8 MİLYON EURO HÂLÂ KAYIP

Soygunda çalınan milyonlarca Euro hâlâ bulunamadı. Savcılığa göre Yasemin G. ve beş suç ortağı, parayı peyderpey Türkiye’ye taşıdı. Bremen Eyalet Mahkemesi hakimi, kararında Yasemin G., hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Sanık, bir kadın Robin Hood değildi. Parayı lüks bir hayat sürmek için kullanmayı planladı.”

BELGESELE KONU OLACAK

Öte yandan Yasemin G.’nin gerçekleştirdiği milyonluk soygun, bir belgesele konu olacak. Mahkemede karar açıklanmadan önce, sanığın avukatı yaptığı savunmada bu yönde bir bilgi paylaştı. Avukat, Yasemin G.’nin bir televizyon prodüksiyon firmasında işe başladığını ve burada bir belgesel projesinde görev alacağını belirtti. Bu belgeselin, büyük bir dijital yayın platformunda yayınlanacağı tahmin ediliyor. Bu yeni işinden Yasemin G.’nin aylık kazancı brüt 3 bin Euro olacak. Ancak mahkemenin kararına göre, bu paranın sadece bir kısmını kendisi kullanabilecek. Gelirinin yasal haciz sınırını aşan kısmını devlete ödemek zorunda kalacak.