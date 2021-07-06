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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: DPA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Büyük koalisyona destek düştü

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Büyük koalisyona destek düştü

Almanya’da aralıksız olarak 2013 yılından beri iktidarda bulunan ve CDU/CSU ile SPD’den oluşan büyük koalisyon hükümetine desteğin büyük ölçüde düştüğü saptandı.

SON dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında Almanların sadece yüzde 34’ünün büyük koalisyon hükümetinin politikasından memnun olduğu ve sürdürülmesini desteklediği yüzde 54’ünün ise koalisyona karşı saptandı. Haftalık Der Spiegel dergisi adına yapılan son kamuoyu yoklamasında, CDU/CSU’luların yüzde 55’inin, SPD’lilerin de yüzde 53’ünün büyük koalisyonun sürdürülmesine destek verdiği belirlendi. Yeşiller’e destek verenlerin ise yüzde 70’inin, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yanlılarının da yüzde 95’inin büyük koalisyona karşı olduğu ortaya çıktı. Aynı kamuoyu yoklamasında, özellikle gençlerin büyük koalisyon hükümetinin sürdürülmesine karşı olduğu saptandı. 65 yaş üzeri Almanların ise hükümetin politikasından memnun olduğu ve ortaklığın sürdürülmesine destek verdiği belirlendi.

 

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