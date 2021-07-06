Büyük koalisyona destek düştü

SON dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında Almanların sadece yüzde 34’ünün büyük koalisyon hükümetinin politikasından memnun olduğu ve sürdürülmesini desteklediği yüzde 54’ünün ise koalisyona karşı saptandı. Haftalık Der Spiegel dergisi adına yapılan son kamuoyu yoklamasında, CDU/CSU’luların yüzde 55’inin, SPD’lilerin de yüzde 53’ünün büyük koalisyonun sürdürülmesine destek verdiği belirlendi. Yeşiller’e destek verenlerin ise yüzde 70’inin, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yanlılarının da yüzde 95’inin büyük koalisyona karşı olduğu ortaya çıktı. Aynı kamuoyu yoklamasında, özellikle gençlerin büyük koalisyon hükümetinin sürdürülmesine karşı olduğu saptandı. 65 yaş üzeri Almanların ise hükümetin politikasından memnun olduğu ve ortaklığın sürdürülmesine destek verdiği belirlendi.