Büyük ikramiyenin sahibi hâlâ ortada yok

Haberin Devamı

24 Mayıs 2024 günü, Hamburg’un Wandsbek semtine bağlı Tonndorf/Jenfeld bölgesindeki bir Lotto bayisinde verilen kupon, Eurojackpot ve ek çekiliş olan Spiel77’de büyük ikramiye getirdi. Özellikle Spiel77’nin 25 Mayıs’taki çekilişi, 0846078 numaralı kupona tam 2 milyon 477 bin 777 Euro kazandırdı. Lotto Hamburg’un Genel Müdürü Torsten Meinberg, Bild’e yaptıgı açıklamada, kazanan talihlinin büyük ihtimalle Spiel77 numaralarını kontrol etmeyi unuttuğunu ya da kuponu kaybettiğini düşündüklerini söyledi. Meinberg, “Birçok kişi Spiel77 çekilişine katılmak için sadece kuponun altındaki ek seçenek kutucuğunu işaretliyor. Ancak bu durumda, Eurojackpot sonuçlarını kontrol ederken Spiel77’yi unutmuş olabilirler” dedi.

Meinberg ayrıca, o tarihte loto oynayanlara ceplerini, çekmeceleri ve cüzdanlarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin, bu parayı alabilmek için 31 Aralık 2027 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Yasal sürenin sona erdiği bu tarihten sonra talep edilmemiş ödüller özel çekilişlere aktarılacak.