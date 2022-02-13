Büyük farkla 5 yıl daha görevde

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HÜKÜMET ortakları SPD, FDP ve Yeşiller’in yanı sıra ana muhalefet CDU/CSU’nun da destek verdiği Steinmeier, Federal Meclis milletvekilleri ile eyaletlerin nüfus oranına göre gönderdikleri delegelerin katıldığı oylamada, ilk turda mutlak çoğunluğun desteğini almayı başardı. 1425 geçerli oydan 1045’ini alan Steinmeier, sağ popülist AfD’nin adayı Max Otte, Sol Parti’nin adayı Prof. Gerhard Trabert ve Özgür Seçmenler’in kadın adayı Stefanie Gebauer’e şans tanımadı. Max Otte 140, Prof. Trabert 96 ve Gebauer 58 oy aldı. Federal Meclis yerine bitişiğindeki binada yapılan oylamanın sonuçları Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas tarafından açıklandıktan sonra Steinmeier ayakta alkışlandı. Rakipleri Steinmeier’i birer birer kutlayıp kendisine başarılar diledi.

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SORUMLUSU RUSYA’DIR

Yeniden seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Steinmeier, kendisine duyulan güvenden dolayı milletvekillerine ve delegelere teşekkür etti. Şu ana kadar olduğu gibi bundan böyle de görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstereceğini vurgulayan Steinmeier, “Ülkemizde yaşayan herkes için bu sorumluluğumu yerine getireceğim. Demokrasi için mücadele edeceğim. Bana 5 yıllık yeni görev dönemi için güven duyduğumuzdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi. Steinmeier, Ukrayna-Rusya krizine de değindi ve “Askeri bir sürtüşme tehlikesi yaşanan bir dönemdeyiz. Bunun sorumlusu Rusya’dır. Ukrayna’daki insanların korkusuz yaşama hakkı vardır. Yalnız Ukrayna’da değil, bölgedeki birçok ülkede insanlar korku içinde yaşamaktadır” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Steinmeier, pandemi döneminde insanların çok büyük bir bölümünün görülmemiş sorumluluklar sergilediğine dikkati çekerken, gece gündüz demeden çalışan sağlık ve bakım evleri personeline de teşekkür etti.

OY KULLANANAN TÜRKİYE KÖKENLİLER

Almanya’da 17’nci kez bir araya gelen Federal Konsey’de cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye kökenli Federal Meclis ve bazı eyalet milletvekilleri ile eyaletlerin gönderdiği delegeler de oy kullandı. Federal Meclis milletvekilleri SPD’li Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Yeşiller’den Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen ile Sol Parti’den Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen, Gökay Akbulut ve CDU’lu Serap Güler de oy kullandı. Eyalet milletvekilleri Muhterem Aras, Berivan Aymaz, Cemal Bozoğlu, Derya Çağlar, Serpil Midyatlı, Arif Taşdelen, İbrahim Yetim, Turgut Yüksel de oy verdi.

Eyaletlerin gönderdiği Türkiye kökenli delegelerden NSU davası avukatlarından Seda Başay-Yıldız ve Mehmet Gürcan Daimagüler ile ilk NSU terörü kurbanı Enver Şimşek’in kızı Semiya Şimşek-Demirbaş, yazar Renan Demirkan, Hanau’daki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Unvar’ın yakını Serpil Temiz Unvar, sanatçı Sibel Kekili, rap’çi Reyhan Şahin, Ayşe Yeter, Tayfun Keltek, Berlin-Brandenburg Türk Toplumu (TBB) Sözcüsü Ayşe Demir, gazeteci Ferda Ataman, Kovid-19 aşısıyla milyonlarca kişininin yaşamını kurtaran BioNTech’in yöneticisi Dr. Özlem Türeci ve Hannover Anakent Belediye Başkanı Belit Onay da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandı.

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BİR DÖNEM DAHA

Frank-Walter Steinmeier, 5 Ocak 1956 tarihinde Detmold’da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Giessen’deki Justus-Liebig Üniversitesi’nde Politik Bilimler ve Hukuk öğrenimi gördü. 1986 yılından itibaren aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında doktorasını yaparken, Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı’nda çalışmaya başladı. 1993-1998 yıllarında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Gerhard Schröder döneminde Eyalet Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı. 1998 yılında Gerhard Schröder Almanya Başbakanı olunca, Steinmeier önce Bonn’da sonra da Berlin’de Başbakanlık Dairesi Başkanlığı’nı üstlendi. Kısa bir süre önce görevi bırakan Angela Merkel kabinesinde 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Federal Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 12 Şubat 2017 tarihinde Almanya’nın 12’nci cumhurbaşkanı seçilerek göreve başlayan Steinmeier, bugün yapılan oylamada Almanya Cumhurbaşanı olarak 5 yıl daha görev yapacak.