Büyük derbinin hakemi belli oldu!

Cumartesi yeniden başlayacak olan Bundesliga'da 26. haftanın en önemli karşılaşması Almanya'nın 1 Numaralı derbisi olan Dortmund-Schalke kapışması. Dortmund'un Signal Iduna Park'ta ilk kez 80.000 seyircisinden mahrum olarak oynayacağı bu müsabakada Almanya Futbol Federasyonu DFB, 440 km uzakta olan Nürnberg bölgesinden Deniz Aytekin'i görevlendirdi.

Bild'in haberine; göre 41 yaşındaki Türk asıllı hakem, bir araba kiralayarak cuma günü Dortmund'a hareket edecek ve yolda Regensburg kulübüne uğrayarak Covid-19 testi yaptıracak. Dortmund'a geçtikten sonra yardımcılarından ayrı bir otelde kalacak olan deneyimli hakem, eğer poztif test edilirse karşılaşmayı 30 yaşındaki 4. Hakem Sven Jablonski yönetecek.

Tecrübeli bir hakem atamayı planladılar

DFB, daha önce yapılan planda hakemleri kendi bölgelerinde kullanmayı ön görmüştü. Ancak; Cumartesi günü saat 16:30'da karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasına karşın çok önemli bir derbi olması, Almanya Federasyonu hakem yetkililerini maça tecrübeli bir hakem vermeye itti.

Felix Brych, Wolfsburg maçına atandı

Buna karşın Almanya'nın en önemli hakemlerinden biri olan Felix Brych ise hafta sonu kendi bölgesindeki Augsburg'da Augsburg-Wolfsburg maçında görev alacak.