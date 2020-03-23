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Avrupa
Ali VARLI /BERLİN
Haber Giriş: 23.03.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

Bundesliga'da tarihi karar yarın alınacak

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Bundesliga'da tarihi karar yarın alınacak
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Bundesliga'ya Kovid-19 salgını nedeniyle 2 Nisan'a kadar ara verilmişti. Ancak pazar günü alınan kararlardan sonra Bundesliga'nın 2 Nisan'da da oynanamayacağı anlaşıldı. Alman Kulüpler Birliği (DFL) Genel Sekreteri Christian Seifert de yaptığı açıklamada “3 Nisan'da maçların oynanacağından emin değilim” diyerek yeni ertelemeyi gündeme getirdi.

DFL, yarın yapacağı toplantıyla liglere verilen aranın ne kadar süreceğini ve maçların tekrar hangi tarihte oynanacağını masaya yatıracak. DFL'nin yarın yapacağı toplantıya 1 ve 2. Bundesliga'da mücadele eden 36 kulüp temsilcisinin katılacak. DFL yönetimi kulüp üyelerine İngiltere modelini önermesi bekleniyor. İngiltere, ligin 2 Haziran'da başlamasını öngörüyor. DFL de Almanya'da liglerin Haziran'a kadar erteleyip, 3 Haziran'dan itibaren de hafta içi de karşılaşmaları oynatarak 2019-2020 Sezonu'nu tamamlamayı hedefliyor. Eğer 2 Haziran'a kadar erteleme kararı çıkarsa, bazı takımları yoğun maç trafiği bekliyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası maçlarına çıkacak takımlar iki günde bir maç yapmak zorunda kalacak.

30 HAZİRAN'DA BİTENLER VAR
bu durumda transfer için belirlenen tarihlerde de değişikliğe gidilmesi gerekebilecek. Birçok futbolcunun sözleşmesi kulüplerle 30 Haziran'a kadar. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek futbolcuların nasıl oynatılıp oynatılmayacağına da çözüm bulunması gereken bir sorun. Ayrıca kimi futbolcular 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni kulüpleriyle sözleşme imzalarsa, sezon bitmeden eski kulüplerinden ayrılmak zorunda kalacaklar. Büyük bir kaos yaşanacak. Bu sorunu çözmek için kulüpler ile futbolcuların bir aylık veya bir kaç haftalık sözleşme imzalamak zorunda kalabilecek.

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