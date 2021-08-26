Büyük aşkı günümüze taşıdı... Faytonla 3 günde...

ÜNLÜ şair çiftin 200 yıl önce bir birbirlerinden uzak mesafede yaşadıkları duyguyu kendisinin de günümüzde eşiyle yaşadığını belirten Ekici, şunları söyledi: “Yolculuğum sırasında çiftin birbirlerine yazdıkları mektuplardan bölümler okudum. Özellikle aşk hitabetleri çok güçlüydü. Bu bölümleri okumayı tercih ettim. Biz de, 30 yıldır tanıştığım ve 18 yıldır evli olduğum eşimle işlerimiz gereği ayrı şehirlerde yaşıyoruz. 200 yıl önce uzak mesafeye rağmen birbirlerine tutkuyla bağlı olan Achim von Arnim ve Bettine Arnim’in hikâyesi beni çok etkiledi. Bu mesafeye rağmen birliktelikleri ancak aşkla mümkün olabilirdi. Günümüzde ise her şey çok kolay. Ulaşım çok kolay, iletişim çok kolay. Ama 200 yıl önce ayrı şehirlerde yaşayanlar, faytonla saatler süren yolculuktan sonra buluşabiliyordu. Bu duyguyu günümüze taşımak için bu seyahati gerçekleştirdim.”

3 YIL DAYANABİLDİ

18 ve 19. yüzyılın önemli şair ve yazarlarından olan Ludwig Achim von Arnim eşi Bettine ile evlendikten 3 yıl sonra kendisine miras kalan Berlin’in yaklaşık 100 km güneyindeki Wiepersdorf Sarayı’na taşındı. Ancak bu küçük köyde en fazla 3 yıl dayanabilen Bettine, çocuklarıyla birlikte Berlin’e geri döndü. Birbirlerini zaman zaman ziyaret eden iki şair çiftin birbirlerine yazdıkları mektuplar edebi değerleriyle de günümüze kadar geldi. Çiftin uzaktan yürüttükleri birliktelikleri ise romantizmin örnekleri arasında gösteriliyor.