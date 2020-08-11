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Avrupa
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

‘Büyü var’ deyip gurbetçiyi 35 bin euro dolandırdı

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‘Büyü var’ deyip gurbetçiyi 35 bin euro dolandırdı
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Kayseri’de kendisini medyum olarak tanıtarak bir gurbetçi kadının 35 bin eurosunu dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, Almanya’da yaşayan F.D, internet üzerinden iletişime geçtiği B.T’nin kendisinde büyü olduğunu ve bu büyüyü çözebileceğini söylemesi üzerine banka hesabına 35 bin euro yatırdı. Daha sonra durumdan şüphelenen F.D, polise bilgi verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda, Kocasinan ilçesinde ofis açtığı belirlenen B.T. gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda muska, makbuz, kaşe ve kartvizit ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

 

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